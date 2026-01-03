SSC Napoli może wkrótce pożegnać niewypał transferowy. A jest nim Noa Lang. Mistrzowie Włoch myślą nad przyszłością Holendra, który trafił właśnie na celownik Galatasaray - informuje "Il Mattino".

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Noa Lang opuści Napoli? Galatasaray wykazuje zainteresowanie

SSC Napoli w letnim okienku transferowym dokonało wielu wzmocnień. Nowi piłkarze jednak nie wpłynęli na grę mistrzów Włoch. Antonio Conte nadal bazuje na zawodnikach, którzy kilka miesięcy temu odgrywali główne role w drodze po Scudetto. Jednym z największych niewypałów Azzurrich jest Noa Lang. Holender kompletnie nie przypomina tego samego piłkarza, który błyszczał na rodzimych boiskach.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Il Mattino” dowiadujemy się, że już zimą może dobiec końca przygoda Noa Langa w SSC Napoli. Aurelio De Laurentiis i spółka poważnie zastanawiają się nad przyszłością Holendra, rozważając rozstanie. Zawodnik natomiast nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego zespołu. 26-latek znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Galatasaray.

Kontrakt Noa Langa z SSC Napoli obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Azzurri wydali na sprowadzenie Holendra aż 25 milionów euro. Włosi będą liczyli, że zwróci im się choć część kwoty transferowej. Czas pokaże, czy Galatasaray ruszy po skrzydłowego i jaki rodzaj transakcji preferuje.

Noa Lang w koszulce SSC Napoli rozegrał 21 spotkań. Reprezentant Holandii zdołał strzelić jednego gola. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko Atalancie Bergamo.