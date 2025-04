Napoli chce reprezentanta Polski. Wyczekiwany transfer może stać się faktem

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Jakub Kiwior na celowniku Napoli

Jakub Kiwior to bez cienia wątpliwości jeden z bardziej utalentowanych graczy reprezentacji Polski. Nietrudno jednak odnieść wrażenie, że kariera środkowego obrońcy toczy się nie do końca w takim tempie, w jakim mogłaby się toczyć. 25-latek – choć ostatnio to się zaczyna zmieniać – jest przede wszystkim rezerwowym w Arsenalu i zazwyczaj musi korzystać z kontuzji podstawowych defensorów, aby grać.

Z tego też powodu od jakiegoś już czasu mówi się o tym, że Kiwior może latem zmienić klub. Według informacji przekazanych przez serwis “CaughtOffside”, SSC Napoli jest mocno zainteresowane transferem Jakuba Kiwiora w zbliżającym się letnim okienku transferowym. Dla Polaka byłby to powrót do Serie A, bowiem wcześniej bronił barw drużyny Spezii. Dla samej drużyny Antonio Conte reprezentant Polski ma być jednym z podstawowych celów do wzmocnienia zespołu.

WIDEO: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał dla Arsenalu 21 spotkań, w których zanotował dwie asysty. W sumie na boisku spędził on jednak tylko niecałe 1350 minut. W sumie dla Kanonierów Polak ma 59 występów i dwa gole. Obecnie gracz z Tychów wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 22 miliony euro. W narodowych barwach reprezentacji Polski Kiwior zanotował 33 występy.

