IMAGO / Graham Hunt Na zdjęciu: Hamed Traore

Hamed Traore jest blisko zmiany klubu

Pomocnik Bournemouth przeniesie się do Serie A

Napoli wypożyczy utalentowanego stopera

Hamed Traore zamieni Bournemouth na SSC Napoli

Hamed Traore to utalentowany 23-letni pomocnik, który latem 2023 roku trafił do angielskiego Bournemouth. Wisienki zapłaciły za niego ponad 25 milionów euro, ale w Premier League piłkarz nie spełnił oczekiwań. W związku z tym teraz ma powędrować na wypożyczenie do Włoch.

Jak informuje Sky Italia, we wtorek (16 stycznia) mają się odbyć testy medyczne piłkarza przed wypożyczeniem do Napoli. Mistrzowie Włoch zapewnią sobie opcję wykupu zawodnika za 25 milionów euro.

Pomocnik pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej już kiedyś grał w Serie A w barwach Sassuolo. W lidze włoskiej rozegrał łącznie 140 meczów, zdobył w nich 18 bramek i zanotował 13 asyst.