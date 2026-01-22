Napastnik Napoli zgodził się na transfer do Premier League

Napoli przyspiesza rozmowy dotyczące przyszłości Lorenzo Lukki. Według Sky Sport włoski napastnik jest coraz bliżej zmiany zdania i transferu do Anglii, co może zakończyć długotrwały impas w negocjacjach.

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli i Nottingham Forest blisko porozumienia w sprawie Lukki

Napoli od dłuższego czasu miało porozumienie z Nottingham Forest w sprawie transferu Lorenzo Lukki. Problemem pozostawała jednak postawa samego zawodnika, który konsekwentnie nie dawał zielonego światła na transfer do Premier League. To blokowało finalizacje mimo uzgodnień między klubami.

Sytuację próbowały wykorzystać inne zespoły. W grze pojawiła się Pisa, a w ostatnich godzinach także Sevilla. Nie pojawiły się jednak żadne konkrety. Dopiero teraz rozmowy wyraźnie ruszyły do przodu, a sygnały płynące z otoczenia piłkarza są znacznie bardziej optymistyczne.

Lorenzo Lucca otworzył się na transfer do Nottingham Forest. Według Sky Sport jego nastawienie uległo zmianie, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Klub z Anglii czeka teraz na definitywne porozumienie w sprawie kontraktu.

Nottingham Forest uzgodnił już z Napoli formułę transakcji. Chodzi o wypożyczenie za kwotę od jednego do dwóch milionów euro z prawem wykupu ustalonym na 30 milionów. Kluczowe pozostają warunki długoterminowej umowy piłkarza.

Nawet w przypadku finalizacji transferu Napoli planuje zatrzymać Lukkę do weekendu. Jak informuje La Gazzetta dello Sport, klub chce powołać go jeszcze na mecz z Juventusem w Turynie. Spotkanie odbędzie się w niedziele o godzinie 18:00.

