Barcelona, Real i PSG, a także Chelsea czy Liverpool - to tylko kilka klubów, które mają na celowniku to samo nazwisko. Portal TEAMtalk przekonuje, że w zimie najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem Europy będzie Marc Guehi.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Aston Villa - Crystal Palace

Barcelona i Real mają ten sam cel

Już w styczniu potencjalni zainteresowani mogą negocjować z zawodnikami, których kontrakty wygasają wraz z końcem sezonu. Do takich graczy należy Marc Guehi. Umowa reprezentanta Anglii z Crystal Palace obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Tę sytuację chcą wykorzystać między innymi Barcelona i Real Madryt.

Chociaż kapitan Orłów już w lecie miał zmienić miejsce pracy i był o krok od przenosin do Liverpoolu, to ostatecznie do transfery nie doszło. Wszystko wskazuje na to, że obrońca opuści Selhurst Park po zakończeniu trwających rozgrywek i zrobi to jako wolny zawodnik.

Gdzie może trafić Guehi? Portal TEAMtalk określił go jako „najbardziej rozchwytywanego zawodnika Europy”. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham Hotspur – to kluby z Premier League, które złożą Anglikowi konkretną ofertę. Defensor ma także szansę na przeprowadzkę poza ojczyznę. Atletico, Barcelona, Real Madyt, Bayern Monachium, Inter, Juventus, Paris Saint-Germain i Galatasaray – to ekipy spoza Wysp, które liczą na pozyskanie 25-latka.