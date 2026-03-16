Nabytek Legii błyszczy od początku. Już daje więcej od Rajovicia

Rafał Adamski zimą dołączył do Legii Warszawa. Napastnik błyszczy od samego początku. Zebrał bardzo dobre recenzje po meczu z Radomiakiem Radom, przyćmiewając Miletę Rajovicia.

Adamski wygląda świetnie. Duże wzmocnienie Legii

Legia Warszawa zimą dążyła do transferu napastnika. Marek Papszun przez długi czas przypominał, że bez wzmocnienia tej pozycji się nie obejdzie. Jesienią Antonio Colak oraz Mileta Rajović grali dość słabo, a do tego byli bardzo nieskuteczni. Ostatecznie Wojskowi postawili na Rafała Adamskiego, który pierwszą część sezonu spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Ten transfer nie był zbyt dobrze odebrany przez kibiców – głównie dlatego, że spodziewali się znacznie mocniejszego nazwiska, biorąc pod uwagę problemy drużyny i nieuniknioną walkę o utrzymanie w Ekstraklasie.

Adamski pokazuje jednak, że może być solidnym wzmocnieniem Legii. Debiutancką bramkę strzelił w meczu z Wisłą Płock, pomagając tym samym zakończyć serię bez wygranej. Znakomite noty zebrał także za ostatni występ przeciwko Radomiakowi Radom. Choć nie dopisał kolejnego trafienia do dorobku, zaimponował kibicom swoim zaangażowaniem i techniką.

Portal Legia.net wymienił kluczowe statystyki – oddał cztery celne strzały i przebiegł ponad 10 kilometrów, co było trzecim najwyższym wynikiem w zespole. Adamski potwierdził, że piłka przy nodze mu nie przeszkadza i dobrze rozumie się z kolegami w grze kombinacyjnej. Papszun z pewnością będzie dalej korzystał z jego usług.

Adamski zaczyna swoją przygodę ze stołecznym klubem zupełnie inaczej niż Rajović. Wydaje się, że to właśnie Duńczyk usiądzie na ławce rezerwowych, gdy do pełnej sprawności wróci Jean-Pierre Nsame.