Mraz opuszcza Motor. Odchodzi jako rekordzista. Wiemy, gdzie zagra czołowy napastnik ligi [NASZ NEWS]

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Samuel Mraz

Drugie podejście do Ekstraklasy o wiele lepsze

Motor Lublin nie był pierwszym klubem Samuela Mraza w Polsce. Słowak najpierw grał w Zagłębiu Lubin, ale nie będzie tego okresu wspominał zbyt dobrze. W sezonie 2020-21 rozegrał w tym klubie 27 spotkań, w których strzelił 2 gole i zaliczył jedną asytę. Po tamtych rozgrywkach skończyło mu się wypożyczenie i opuścił Ekstraklasę.

Do Polski Mraz wrócił kilka lat później, podpisując kontrakt z pierwszoligowym wtedy Motorem Lublin. W pierwszym sezonie, w 16 meczach, strzelił 6 goli, natomiast właśnie zakończony sezon, już w Ekstraklasie, był dla niego bardzo dobry. Mraz w 34 meczach strzelił 16 goli, do czego dorzucił 4 asysty.

Ekstraklasa – krzywdzące stereotypy [WIDEO]

Żaden piłkarz Motoru nie strzelił tylu goli

To najlepszy indywidualny wynik strzelecki piłkarza Motoru w Ekstraklasie. Do tej pory pierwsze miejsce zajmował Leszek Iwanicki, autor 14 trafień. Co ciekawe, 16 goli to też słowacki rekord w naszej lidze jeśli chodzi o popisy snajperskie graczy z tego kraju.

Tak udane występy sprawiły, że wydawało się, iż przedłużenie kończącej się tego lata umowy to formalność. Mraz negocjował długo z Motorem, ale nie osiągnięto porozumienia. Słowakiem był też zainteresowany Widzew, ale i tutaj nic się z tego „nie wykluło”. Z informacji goal.pl wynika, że nowym klubem Mraza będzie Servette Genewa.

Powalczy o Ligę Mistrzów

Kilka dni temu ze Szwajcarii nadeszły informacje, że wicemistrz kraju interesuje się Mrazem. Wtedy było to jednak tylko na zasadzie przypuszczeń i właśnie zainteresowania. Goal.pl może jednak potwierdzić, że sprawa jest (praktycznie) przesądzona.

W najbliższych dniach Mraz ma się tam udać na testy i podpisać umowę. Zważywszy na to, że Servette powalczy o Ligę Mistrzów można to uznać za sportowy awans słowackiego napastnika. Finansowo zresztą też, bo jego umowa u Helwetów będzie dość wyraźnie lepsza niż zarobki proponowane przez Motor.