Mourinho znalazł się na liście słynnego klubu. Wielki powrót do Anglii

Jose Mourinho znalazł się na liście kandydatów na trenera Nottingham Forest i może zanotować wielki powrót do Anglii. Klub Premier League szuka następcy Nuno Espirito Santo.

Mourinho kandydatem do objęcia Nottingham Forest

Nottingham Forest oficjalnie rozstało się z Nuno Espirito Santo. Portugalczyk stracił stanowisko po niemal dwóch latach pracy. Decyzja zapadła krótko po dotkliwej porażce 0:3 z West Hamem na własnym stadionie. Klub podziękował szkoleniowcowi za wkład w ubiegły sezon, który zapisał się w historii drużyny, jednak postanowił poszukać nowego rozwiązania.

Jak donosi talkSPORT, lista potencjalnych następców jest szeroka i nie brakuje na niej dużych nazwisk. Jednym z kandydatów jest Jose Mourinho. Portugalczyk od niedawna pozostaje bez pracy i z tego powodu jego nazwisko wraca przy okazji wolnych stanowisk w Premier League. Dla „The Special One” byłby to powrót do Anglii po wcześniejszych przygodach w Chelsea, Manchesterze United i Tottenhamie.

Forest rozważa też innych trenerów. W gronie faworytów wymienia się Ange Postecoglou, a także Marco Silvę i Olivera Glasnera. Dodatkowo brani są pod uwagę Brendan Rodgers z Celtiku i Mauricio Pochettino, obecnie selekcjoner reprezentacji USA. Klub chce działać szybko, bo już w najbliższy weekend zmierzy się z Arsenalem na Emirates Stadium.

Zmiana trenera była rozważana od kilku tygodni. Relacje między Santo a właścicielem Evangelosem Marinakisem znacząco się pogorszyły, co szkoleniowiec potwierdził publicznie. Do tego doszło nieporozumienie z działem sportowym, szczególnie w kwestii transferu Adamy Traore, którego Santo chciał sprowadzić do drużyny.

W tej sytuacji Nottingham Forest szuka szkoleniowca, który szybko przejmie kontrolę nad zespołem. Mourinho wydaje się kuszącą opcją ze względu na doświadczenie i znajomość Premier League. Z drugiej strony klub analizuje także kandydatury trenerów, którzy w ostatnich latach odnosili sukcesy w Anglii. Ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych dniach.