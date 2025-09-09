Nottingham Forest podjęło decyzję. Trener stracił posadę w nocy

Nottingham Forest w nocy stracił cierpliwość i finalnie ogłosił zakończenie współpracy z dotychczasowym trenerem. Komunikat pojawił się w mediach społecznościowych klubu.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nuno Espirito Santo

Nuno Espirito Santo zwolniony z Nottingham.

Nottingham Forest według medialnych doniesień od dłuższego czasu przymierzał się do zmiany na stanowisku trenera. Wszystko dlatego, że relacje między Nuno Espirito Santo a właścicielem klubu Evangelosem Marinakisem uległy pogorszeniu.

W końcu cierpliwość się wyczerpała i biuro prasowe ekipy z City Ground przekazało, że współpraca z 51-latkiem dobiegła końca. Santo przejął stery nad Nottingham w grudniu 2023 roku. Prowadził drużynę w 71 meczach, notując bilans na poziomie 1,48 punktu na spotkanie.

Według informacji dziennikarza Bena Jacobsa, miejsce dotychczasowego trenera może zająć Ange Postecoglou, który po rozstaniu z Tottenhamem wciąż pozostaje bez zatrudnienia. Kandydatem na nowego menedżera Nottingham jest również wymieniany Domenico Tedesco.

Już w najbliższą sobotę ekipa z City Ground zmierzy się na wyjeździe z Arsenalem w spotkaniu w ramach czwartej kolejki Premier League. Jak na razie Nottingham ma na swoim koncie cztery punkty po trzech rozegranych spotkaniach. To efekt jednego zwycięstwa i jednego remisu.

Ogólnie po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej w Anglii zapowiada się intensywny czas, jeśli chodzi o spotkania piłkarskie. Forest do kolejnej przerwy weźmie udział w siedmiu meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Oczywiście mowa nie tylko o spotkaniach Premier League, ale też o Carabao Cup i Lidze Europy.

Czytaj więcej: Gattuso nie zawiódł w debiucie. Włochy udzieliły lekcji rywalom