Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Heung-Min Son na radarze Fenerbahce

Fenerbache po kolejnym sezonie bez mistrzostwa chce dokonać poważnych wzmocnień w trakcie letniego okna transferowego. Ostatnio pojawiły się wieści, że na radarze Żółtych Kanarków znalazł się Kyle Walker. Prawy obrońca Manchesteru City to tylko jeden z potencjalnych transferów bezpośrednio z Premier League. Turecki zespół ma na oku jeszcze zawodnika Tottenhamu.

Z informacji Yagiza Sabuncuoglu wynika, że Fenerbahce rozważa także transfer Heung-Min Sona. Z Koreańczykiem rozmawiał ostatnio Jose Mourinho, który starał się przekonać gwiazdę do zmiany otoczenia. Reprezentant Korei Południowej ma być otwarty na przeprowadzkę do Stambułu. Natomiast potencjalna oferta z Turcji to tylko jedna z opcji, ponieważ Son cieszy się dużym zainteresowaniem.

Ze względu na wygasający w połowie 2026 roku kontrakt, Heung-Min Son znalazł się również na liście życzeń klubów z Saudi Pro League. Saudyjczycy kuszą zawodników olbrzymią pensją, przez co w wielu przypadkach mają przewagę nad europejskimi klubami. Ponadto jest to utrudnienie dla samego Fenerbahce, które w tej sytuacji będzie musiało zapłacić nieco więcej. Dziennikarz zasugerował, że potencjalny transfer może wynieść 30 milionów euro.

Heung-Min Son w minionym sezonie sięgnął po pierwsze klubowe trofeum w karierze. Tottenham wygrał z Manchesterem United (1:0), sięgając po zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Europy. Koreańczyk łącznie rozegrał 46 spotkań, w których zdobył 11 goli i dołożył 12 asyst.