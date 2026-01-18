Motor Lublin wkrótce może stracić swojego kapitana - Bartosza Wolskiego. Kluczowy piłkarz lubelskiego zespołu jest bardzo blisko przenosin do GKS-u Katowice - donosi Szymon Janczyk z portalu "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Wolski

GKS Katowice blisko pozyskania Bartosza Wolskiego

Motor Lublin ma za sobą przeciętną jesień. Podopieczni Mateusza Stolarskiego zeszli na przerwę zimową na 11. miejscu w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie punkt. Wewnątrz klubu jest sporo problemów. Kibice domagają się wzmocnień. Dotychczas jednak słyszymy o transferach wychodzących. Po sezonie Michał Król ma dołączyć do Wisły Płock.

Tymczasem dowiadujemy się, że nie tylko skrzydłowy wkrótce ma opuścić Motor Lublin. Szymon Janczyk z portalu „Weszło” poinformował, że drogą 25-latka może podążyć również ich kapitan Bartosz Wolski. Pomocnik lubelskiego zespołu ma zostać na boiskach PKO Ekstraklasy. Wzbudził bowiem zainteresowanie GKS-u Katowice.

Bartosz Wolski jest faktycznie bliski przenosin do ligowego rywala. Drużyna Rafała Góraka chce wykorzystać niepewną sytuację zawodnika. Kontrakt kapitana z Motorem Lublin wygasa wraz z końcem, a obecnie nie ma przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana. Czas pokaże, czy GKS Katowice rzeczywiście pozyska kluczowego gracza lubelskiego zespołu.

W obecnym sezonie Bartosz Wolski rozegrał 18 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. Pomocnik Motoru Lublin zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także dwie asysty.