Man United rusza po gwiazdę ligowego rywala. Musi zapłacić fortunę

Morgan Rogers po lupą Manchesteru United

Manchester United liczy na zdecydowanie lepszy sezon po bardzo rozczarowującej poprzedniej kampanii, w której zespół Red Devils zawiódł zarówno w lidze, jak i na europejskiej arenie. Władze klubu z Old Trafford tego lata postawiły na konkretne wzmocnienia, a do drużyny dołączyli już między innymi Benjamin Sesko, Matheus Cunha oraz Bryan Mbeumo. Wszystko jednak wskazuje na to, że Czerwone Diabły nie zamierzają kończyć działań na rynku transferowym i wciąż rozglądają się za kolejnymi zawodnikami, którzy mogliby znacząco podnieść jakość składu.

Jak poinformował Ekrem Konur, na celowniku angielskiego giganta znalazł się Morgan Rogers. 23-letni piłkarz Aston Villi to jedna z największych wschodzących gwiazd angielskiego futbolu, która już teraz budzi ogromne zainteresowanie wielu topowych klubów. Oprócz Manchesteru United, chęć sprowadzenia ofensywnego pomocnika przejawiają także Tottenham Hotspur, Chelsea oraz Arsenal. Aston Villa, świadoma rosnącej wartości swojego zawodnika, wyceniła go na ponad 70 milionów funtów. Taki transfer wiązałby się więc z dużym wydatkiem.

Morgan Rogers jest wychowankiem West Bromwich Albion, a później trafił do akademii Manchesteru City, gdzie rozwijał swoje umiejętności. Po kilku latach spędzonych w młodzieżowych strukturach Obywateli przeniósł się do Middlesbrough, gdzie stał się czołowym zawodnikiem Championship. W lutym 2024 roku Aston Villa zdecydowała się zapłacić za niego 10 milionów euro i sprowadziła go do siebie. Morgan Rogers szybko zadomowił się w Premier League, stając się ważnym ogniwem drużyny Unaia Emery’ego. Kontrakt piłkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

