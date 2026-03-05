Chelsea dokona hitowego transferu? Jest pewna swego

Chelsea jest przekonana, że najbliższego lata sprowadzi do siebie Morgana Rogersa. Aston Villa wycenia go na 100 milionów funtów - donosi strona TEAMtalk.

Chelsea planuje dużą aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Londyński klub zamierza jeszcze bardziej wzmocnić skład, aby w kolejnym sezonie z powodzeniem rywalizować na kilku frontach. Zespół prowadzony przez Liama Roseniora chce zwiększyć jakość w ofensywie i dlatego uważnie analizuje rynek transferowy. Zdobywcy Klubowych Mistrzostw Świata nie zamierzają oszczędzać, jeśli pojawi się możliwość sprowadzenia zawodnika, który może zrobić różnicę w walce o najważniejsze trofea.

Na szczycie listy życzeń Chelsea znajduje się Morgan Rogers z Aston Villi. Ofensywny pomocnik wyrósł w ostatnich miesiącach na jedną z największych gwiazd Premier League. Według doniesień brytyjskiego serwisu „TEAMtalk” londyńczycy są przekonani, że uda im się doprowadzić do transferu 23-letniego zawodnika.

Klub z Birmingham wycenił jednak swoją gwiazdę na astronomiczną kwotę, oczekując około 100 milionów funtów, choć władze ze Stamford Bridge dysponują środkami, które pozwalają myśleć o realizacji takiej transakcji.

Rogers dołączył do zespołu Lwów w lutym 2024 roku z Middlesbrough za niespełna 10 milionów funtów. Od tamtej pory rozegrał 110 spotkań, zdobył 27 bramek i zanotował 24 asysty w barwach drużyny The Villans. Dynamiczny pomocnik bardzo szybko stał się jedną z kluczowych postaci ekip z Birmingham. Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa reprezentanta Anglii wynosi obecnie około 60 milionów funtów, choć Aston Villa liczy na znacznie większy zarobek.