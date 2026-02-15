Manchester City rusza po pomocnika. Zmierzy się ze sporą konkurencją

Manchester City będzie bardzo aktywny podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Z najnowszych informacji podanych przez serwis Football Insider wynika, że na celowniku angielskiego klubu znajduje się m.in. Morgan Gibbs-White.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Morgan Gibbs-White na liście życzeń Manchesteru City

Manchester City planuje kolejne wzmocnienia składu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ostatnio pojawiły się informacje, że Obywatele szukają nowego lewoskrzydłowego i dlatego bacznie obserwują Anthony’ego Gordona. Równocześnie dziesięciokrotni mistrzowie Anglii analizują rynek w poszukiwaniu środkowego pomocnika, co ma związek z niepewną przyszłością Bernardo Silvy. Klub z Etihad Stadium chce zabezpieczyć się na wypadek ewentualnego odejścia swojego kluczowego zawodnika.

Jak poinformował brytyjski portal „Football Insider”, jednym z kandydatów do wzmocnienia drugiej linii jest Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest. 26-letni Anglik od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań Manchesteru City i wkrótce może dojść do konkretnych rozmów. O ofensywnego pomocnika zabiegają również Tottenham Hotspur oraz Aston Villa, co zapowiada niezwykle interesującą rywalizację na rynku transferowym.

Gibbs-White, który w tej kampanii strzelił 7 goli i zaliczył 4 asysty, występuje w barwach drużyny The Tricky Trees od sierpnia 2022 roku, gdy przeprowadził się na City Ground z Wolverhampton Wanderers za 30 milionów euro. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 65 milionów euro. Kontrakt reprezentanta Anglii z Nottingham obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, jednak przyszłość zawodnika pozostaje otwarta.