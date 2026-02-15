Man City walczy o reprezentanta Anglii. Na stole 95 milionów funtów

16:58, 15. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside

Manchester City włączył się do walki o pozyskanie Anthony'ego Gordona. Newcastle United oczekuje 95 milionów funtów za swoją gwiazdę - donosi portal CaughtOffside.

Pep Guardiola
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Anthony Gordon celem transferowym Manchesteru City

Manchester City planuje wzmocnić linię ataku podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Obywateli – Pep Guardiola – liczy przede wszystkim na zwiększenie jakości na lewym skrzydle. Klub z Etihad Stadium wytypował już wymarzonego kandydata, którym jest jedna z gwiazd ligowego rywala. Władze dziesięciokrotnego mistrza Premier League chcą uprzedzić konkurencję i szybko rozpocząć konkretne rozmowy.

Manchester City włączył się bowiem do walki o pozyskanie Anthony’ego Gordona z Newcastle United – podaje serwis „CaughtOffside”. 24-letni atakujący jest rozchwytywany, ponieważ chęć jego zakontraktowania wykazują również Liverpool oraz Arsenal.

Obywatele są gotowi rywalizować z tymi klubami o podpis 16-krotnego reprezentanta Anglii. Ewentualny transfer wiązałby się jednak z ogromnym wydatkiem sięgającym nawet 95 milionów funtów. Manchester City musiałby więc sięgnąć głęboko do kieszeni.

Anthony Gordon z powodzeniem występuje w barwach Newcastle United od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na St James’ Park z Evertonu za ponad 45 milionów euro. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w wyżej wspomnianym Liverpoolu. W koszulce drużyny Srok rozegrał łącznie 141 meczów, zdobył 32 bramki i zanotował 28 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 60 milionów euro.