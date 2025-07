Morata próbuje wymusić transfer! Chce wrócić do Serie A

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Morata liczy na transfer do Como

Alvaro Morata coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że nie chce kontynuować gry w barwach Galatasaray. Hiszpański napastnik nie wrócił do stolicy Turcji z wakacji i nie pojawił się na treningu tureckiego klubu. Jak donosi Yagız Sabuncuoglu, zawodnik próbuje w ten sposób przyspieszyć swój transfer do Como.

Morata jest obecnie wypożyczony do Galatasaray z Milanu do 20 stycznia 2026 roku. Turecki klub ma możliwość wykupu piłkarza za 8 milionów euro, ale dotąd nie skorzystał z tej opcji. Como, które ma już porozumienie z Milanem na transfer definitywny za 10 milionów euro, czeka jedynie na rozwiązanie kwestii wypożyczenia.

Galatasaray nie zamierza jednak ułatwiać sprawy. Turcy wciąż nie sfinalizowali transferu Victora Osimhena z Napoli, dlatego chcą zatrzymać Moratę, chyba że Como zapłaci im 5 milionów euro za wcześniejsze zakończenie wypożyczenia. Klub z Lombardii nie zamierza jednak wydać więcej niż 2 miliony euro na ten cel.

Prezydent Como, Mirwan Suwarso, potwierdził, że wszystko ze strony jego klubu zostało dopięte. – Mamy już porozumienie z zawodnikiem i z Milanem. Teraz to Milan i Galatasaray muszą się dogadać – powiedział podczas turnieju Como Cup. Najbliższe dni pokażą, czy presja Moraty wystarczy, by skłonić Galatasaray do zmiany stanowiska.

