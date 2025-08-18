Monaco może stracić gwiazdę. Lokalny gigant zaoferował 45 mln euro

Denis Zakaria opuszcza AS Monaco
Jeszcze kilka miesięcy temu Monaco planowało budować drużynę wokół Denisa Zakarii. Teraz sytuacja wygląda inaczej, bo reprezentant Szwajcarii ma możliwość zmiany otoczenia. Al-Ahli osiągnęło już porozumienie z Francuzami, którzy mieliby otrzymać za swoją gwiazdę 45 milionów euro. W grę wchodzi także ogromny kontrakt, który trudno będzie zawodnikowi odrzucić.
Zakaria trafił na Stade Louis II w 2023 roku z Juventusu za 20 milionów euro. W krótkim czasie stał się liderem środka pola i kapitanem drużyny. W zeszłym sezonie był jedną z najważniejszych postaci klubu z Księstwa. Mimo to obecnie coraz więcej wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą być dla niego ostatnimi w barwach Monaco.
28-letni pomocnik może przenieść się do saudyjskiego giganta, który zaoferował mu lukratywny kontrakt. Kraj z Bliskiego Wschodu w ostatnim czasie przyciągnął kilku innych zawodników z Ligue 1, np. Alexandre’a Lacazette’a i Marcina Bułkę, którzy obaj trafili do NEOM SC.
W minionym sezonie Zakaria rozegrał 34 spotkania, w których strzelił siedem bramek i zanotował cztery asysty. Z kolei w pierwszej sobotniej kolejce francuskiej ekstraklasy Szwajcar rozegrał pełne 90 minut i zaliczył asystę w wygranym spotkaniu 3:1 z Le Havre AC.
