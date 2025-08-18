Monaco może stracić gwiazdę. Lokalny gigant zaoferował 45 mln euro

11:27, 18. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

AS Monaco może stracić swojego kapitana, Denisa Zakarię. Jak podaje Fabrizio Romano, klub z Księstwa otrzymał od saudyjskiego giganta ofertę w wysokości 45 milionów euro.

Zawodnicy AS Monaco
Icon Sport / Alamy

Denis Zakaria opuszcza AS Monaco

Jeszcze kilka miesięcy temu Monaco planowało budować drużynę wokół Denisa Zakarii. Teraz sytuacja wygląda inaczej, bo reprezentant Szwajcarii ma możliwość zmiany otoczenia. Al-Ahli osiągnęło już porozumienie z Francuzami, którzy mieliby otrzymać za swoją gwiazdę 45 milionów euro. W grę wchodzi także ogromny kontrakt, który trudno będzie zawodnikowi odrzucić.

Zakaria trafił na Stade Louis II w 2023 roku z Juventusu za 20 milionów euro. W krótkim czasie stał się liderem środka pola i kapitanem drużyny. W zeszłym sezonie był jedną z najważniejszych postaci klubu z Księstwa. Mimo to obecnie coraz więcej wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą być dla niego ostatnimi w barwach Monaco.

28-letni pomocnik może przenieść się do saudyjskiego giganta, który zaoferował mu lukratywny kontrakt. Kraj z Bliskiego Wschodu w ostatnim czasie przyciągnął kilku innych zawodników z Ligue 1, np. Alexandre’a Lacazette’a i Marcina Bułkę, którzy obaj trafili do NEOM SC.

W minionym sezonie Zakaria rozegrał 34 spotkania, w których strzelił siedem bramek i zanotował cztery asysty. Z kolei w pierwszej sobotniej kolejce francuskiej ekstraklasy Szwajcar rozegrał pełne 90 minut i zaliczył asystę w wygranym spotkaniu 3:1 z Le Havre AC.

