Modrić przekonuje gwiazdę do transferu. Milan planuje hit

AC Milan planuje złożenie oferty za Mateo Kovacicia. Duży wpływ na ten ruch może mieć Luka Modrić - poinformował serwis Milan Live.

Modrić przekonuje Kovacicia do transferu

AC Milan chce latem 2026 roku sprowadzić do siebie Mateo Kovacicia. Chorwat, który obecnie gra w Manchesterze City, znalazł się na liście życzeń klubu z San Siro. W rozmowach kluczową rolę może odegrać Luka Modrić, który od kilku miesięcy jest zawodnikiem Milanu i ma znakomite relacje z pomocnikiem.

Kovacić ma kontrakt z City do czerwca 2027 roku, jednak jego przyszłość w Anglii stoi pod znakiem zapytania. Klub nie rozpoczął jeszcze rozmów o przedłużeniu umowy, a 31-letni pomocnik chciałby mieć pewność co do swojej roli w drużynie. Według włoskich medió, transfer mógłby kosztować około 10 milionów euro.

Luka Modrić ma być jednym z głównych argumentów, które mogą przekonać Kovacicia do powrotu do Mediolanu. Obaj zawodnicy grają razem w reprezentacji i dobrze się znają z czasów Realu Madryt, co może ułatwić negocjacje.

Milan widzi w Kovaciciu naturalnego następcę Modricia, który w przyszłym sezonie skończy 41 lat. Pomocnik City potrafi grać zarówno jako środkowy pomocnik, jak i bardziej ofensywna „ósemka”, co pasuje do stylu Massimiliano Allegriego.

Kovacić, zanim trafił do Realu Madryt i później do Premier League, reprezentował barwy Interu Mediolan. Ewentualny transfer do Milanu oznaczałby więc powrót do Serie A, ale już po drugiej stronie miasta.

