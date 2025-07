Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bryan Zaragoza zainteresowany grą dla Barcelony

Bryan Zaragoza dołączył do Bayernu Monachium za 13 milionów euro. Hiszpan nie spełnił jednak oczekiwań i został dwukrotnie wypożyczony – do Granady, a następnie do Osasuny.

Zaragoza podczas ostatniego wypożyczenia w Osasunie pokazał przebłyski dużego talentu. W 27 ligowych spotkaniach przyczynił się do siedmiu bramek. To wystarczyło, by przyciągnąć uwagę Barcelony, która – według „El Chiringuito” – chce go sprowadzić już tego lata.

Bryan Zaragoza dodatkowo podgrzał atmosferę wokół swojego transferu. Piłkarz polubił w mediach społecznościowych wpis, który informował o zainteresowaniu nim ze strony Blaugrany. To może być wyraźny sygnał, że sam zawodnik również chętnie widziałby się w barwach katalońskiego klubu.

Z kolei dla Barcelony to tańsza alternatywa dla takich piłkarzy jak Luis Diaz czy Rafael Leao. Klub chce jednocześnie wypożyczyć Marcusa Rashforda, lecz potrzebuje kolejnych opcji ofensywnych. Zaragoza zna realia La Liga, więc jego adaptacja byłaby szybka.

Zaragoza byłby idealnym wzmocnieniem na skrzydła Barcelony. Pełniłby rolę zmiennika dla Raphinhi oraz Lamine Yamala. Koszt transferu nie powinien być wysoki, co dodatkowo zachęca Katalończyków do działania.

Zobacz również: Juventus wskazał nowy cel. Obrońca Vfb Stuttgart trafi do Turynu?