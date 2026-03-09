Modrić odkłada decyzję ws. przyszłości. Zostawi Milan po roku?

Luka Modrić w zeszłym roku związał się z Milanem, a jego umowa obowiązuje do końca sezonu. Weteran nie ujawnia jeszcze decyzji ws. swojej przyszłości.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luka Modric

Modrić nie przedłuży umowy z Milanem? Decyzja dopiero zapadnie

Luka Modrić w 2025 roku zakończył swój długi i bardzo udany pobyt w Realu Madryt. Klub nie przedłużył jego umowy, więc ten rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy. Opcji mu nie brakowało, a finalnie batalię o podpis Chorwata zwyciężył Milan. Strony dogadały się na roczną współpracę, choć w kontrakcie znalazła się też opcja przedłużenia.

Modrić w zasadzie z miejsca stał się czołową postacią drużyny Massimiliano Allegriego. Zapewnia jej doświadczenie oraz wciąż wielką jakość piłkarską. W niedzielę pomógł Milanowi w zwycięstwie nad Interem Mediolan w prestiżowych derbach. Walka o mistrzostwo Włoch dalej wydaje się rozstrzygnięta, ale to zawsze cenna wygrana nad odwiecznym rywalem.

Po meczu Modrić udzielił krótkiej wypowiedzi na temat swojej przyszłości. Media od miesięcy zastanawiają się, jaki będzie jego następny krok. Ten jednak skupia się na obecnym sezonie, a także nadchodzących mistrzostwach świata.

– Zawsze pojawiają się plotki, ale mnie to nie interesuje. Jestem tutaj bardzo zadowolony. W tej chwili myślę tylko o tym, by ciężko pracować, a nad niczym innym się nie zastanawiam – odpowiedział gwiazdor na pytanie o swoją przyszłość.

Na ten moment najbardziej prawdopodobne są trzy opcje: zakończenie kariery po mundialu, przedłużenie umowy z Milanem lub powrót do Dinama Zagrzeb, gdzie będzie grał już do piłkarskiej emerytury.