Modrić błyszczy, reszta nie przekonuje. Transferowe lato Milanu pod lupą

AC Milan w letnim okienku przeszedł sporą przebudowę. Rossoneri dokonali wielu ruchów kadrowych, ale udało im się trafić tylko z dwoma postaciami - Luką Modriciem oraz Massimiliano Allegrim. Reszta nowych zawodników dotychczas nie zaimponowała na San Siro.

AC Milan – transfery w trakcie letniego okienka 2025

AC Milan latem postawił na przebudowę opartą na stabilizacji, a kluczową decyzją władz klubu był powrót Massimiliano Allegriego na ławkę trenerską. Rossoneri nie zdecydowali się na kadrową rewolucję — trzon zespołu został utrzymany, a największe zmiany dotyczyły pojedynczych nazwisk. Najgłośniejszym odejściem było rozstanie z Tijjanim Reijndersem, który po bardzo dobrym sezonie przeniósł się do Manchesteru City. Z czerwono-czarnymi barwami pożegnał się również Theo Hernandez, który przez lata stanowił o sile zespołu. Stabilny fundament drużyny pozwolił Allegriemu skupić się na integracji nowych zawodników i przygotowaniu zespołu do walki o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie.

Najwięcej uwagi przyciągnęły wzmocnienia środka pola. Do Milanu dołączyli Luka Modrić oraz Adrien Rabiot, którzy wnieśli doświadczenie, jakość i większą kontrolę nad grą. W ofensywie postawiono na Christophera Nkunku — jego początki w barwach Rossonerich były nierówne, ale klub jest przekonany, że Francuz jeszcze w pełni pokaże swoją wartość. Mediolańczycy liczą, że z czasem nowe twarze lepiej odnajdą się w realiach Serie A, a zachowana stabilność kadrowa pozwoli Milanowi ponownie włączyć się do walki o najwyższe cele na krajowym podwórku. Spośród nowych nabytków najlepiej odnalazł się dotychczas Luka Modrić. Chorwacki gwiazdor szybko stał się kluczowym ogniwem zespołu Allegriego.

AC Milan – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu Christopher Nkunku Chelsea transfer definitywny Ardon Jashari Club Brugge transfer definitywny Samuele Ricci Torino transfer definitywny Koni De Winter Genoa transfer definitywny Pervis Estupinan Brighton & Hove Albion transfer definitywny Zachary Athakeme BSC Young Boys transfer definitywny Adrien Rabiot Olympique Marsylia transfer definitywny David Odogu VfL Wolfsburg transfer definitywny Pietro Terraciano Fiorentina transfer definitywny Luka Modrić Real Madryt transfer definitywny

AC Milan – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Tijjani Reijnders Manchester City transfer definitywny Malick Thiaw Newcastle United transfer definitywny Theo Hernandez Al-Hilal transfer definitywny Noah Okafor Leeds United transfer definitywny Pierre Kalulu AC Milan transfer definitywny Emerson Royal Flamengo transfer definitywny Yacine Adli Al-Shabab transfer definitywny Yunus Musah Atalanta Bergamo wypożyczenie Marco Pellegrino Boca Juniors transfer definitywny Alex Jimenez Bournemouth wypożyczenie Marco Sportiello Atalanta Bergamo transfer definitywny Tommaso Pobega Bologna wypożyczenie Filippo Terracciano Cremonese wypożyczenie Warren Bondo Cremonese wypożyczenie Marko Lazetić Abredeen transfer definitywny Davide Calabria Panathinaikos Ateny transfer definitywny Luka Jović AEK Ateny transfer definitywny Devis Vasquez AS Roma transfer definitywny Christian Comotto Spezia wypożyczenie Alvaro Morata Como wypożyczenie Lorenzo Colombo Genoa wypożyczenie Francesco Camarda Lecce wypożyczenie Ismael Bennacer Dinamo Zagrzeb wypożyczenie Samuel Chukwueze Fulham wypożyczenie Alessandro Florenzi koniec kariery –

Allegri i Modrić szybko się odnaleźli w Milanie. Reszta ma z tym problem

Jeśli spojrzymy na papier, widzimy, że AC Milan przeszedł rewolucję. Zespół był bardzo aktywny na rynku transferowym – zarówno jeśli chodzi o wzmocnienia, jak i odejścia. Prawda jest jednak zupełnie inna. Rossoneri utrzymali trzon kadry. Na San Siro zostali m.in. Mike Maignan, Christian Pulisic czy też Rafael Leao. Przyjście Massimiliano Allegriego sprawiło, że inni zawodnicy wskoczyli na wyższy poziom i dziś w Mediolanie oglądamy ich w znacznie dojrzalszej i bardziej poukładanej wersji. Tak jest z Strahinją Pavloviciem. Reprezentant Serbii pod okiem włoskiego szkoleniowca stał się dziś czołowym stoperem Serie A. Poprzednie miesiące defensora w stolicy mody były nieudane, dlatego bez większej przesady można powiedzieć, że Milan latem „pozyskał” nowego zawodnika – mimo że ten był w klubie od dawna.

Najważniejszym transferem mediolańczyków było sprowadzenie Luki Modricia. Chorwat, mimo zaawansowanego piłkarsko wieku, wciąż prezentuje gwiazdorski poziom. I potwierdza to od pierwszych dni na San Siro. Doświadczony pomocnik znakomicie odnalazł się w układance Massimiliano Allegriego. Milan zaczął grać pod dyktando byłego gracza Realu Madryt. W zasadzie każda akcja ofensywna przechodzi dziś przez jego nogi. 40-latek jest zatem rozgrywającym, który dyryguje ofensywą Rossonerich. Sam wicemistrz świata z 2018 roku nie krył zadowolenia, że może na co dzień występować w czerwono-czarnych barwach.

– Wykonuję dobrą pracę w Milanie, jednym z moich ulubionych klubów. Jako dziecko marzyłem, by grać dla tej wielkiej drużyny. Włoski futbol różni się od hiszpańskiego, ale to bardzo wymagająca liga. Może za granicą nie zdaje się sprawy, jak trudna ona jest. Nie zaskoczyło mnie to, bo zawsze tak ją postrzegałem – powiedział Luka Modrić cytowany przez serwis acmilan.com.pl.

Reszta transferów AC Milanu nie prezentuje się tak znakomicie. Pervis Estupinan przychodził do Włoch jako czołowy defensor Premier League. Obrońca dziś przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z młodym Davide Bartesaghim. Adrien Rabiot to postać dobrze znana Massimiliano Allegriemu. Francuz jednak przypomina sobie dopiero, jak wygląda gra w Italii, ponieważ ostatnie lata spędził w rodzimej lidze. Christopher Nkunku, Samuele Ricci oraz Koni De Winter jeszcze nie pokazali w pełni swojego potencjału. Nie można zatem jednoznacznie pozytywnie ocenić letniego okienka Milanu — szczególnie jeśli spojrzymy na oczekiwania wobec poszczególnych wzmocnień.

Pogłoski transferowe wokół AC Milanu

AC Milan w obecnym sezonie boryka się z poważnym problemem na pozycji napastnika. Zespół Massimiliano Allegri często wychodzi na boisko bez klasycznej „dziewiątki”, co nie pozostaje bez wpływu na ofensywę Rossonerich. Nic więc dziwnego, że w kontekście zbliżającego się okienka transferowego mediolańczycy są łączeni z nowym snajperem.

Władze z San Siro intensywnie przeczesują rynek, a jednym z najgłośniej wymienianych kandydatów jest ligowy rywal — Dusan Vlahović. Serb nie ma najlepszych relacji z Juventus, co może sprzyjać mediolańczykom. Nie będzie więc zaskoczeniem, jeśli wkrótce na biurko turyńczyków trafi oficjalna oferta za 25-latka.

Milan myśli również o rozwiązaniu długofalowym. Planem na przyszłe lato ma być sprowadzenie Roberta Lewandowskiego na zasadzie wolnego transferu. Zainteresowanie Polakiem było poważne, ale dziś mediolańczycy mają inne priorytety, o czym wspomniał Gianluca Di Marzio w rozmowie z naszym serwisem.

Dziś drużyna Allegriego punktuje w Serie A i liczy się w walce o Scudetto, jednak w kluczowym momencie sezonu może zabraknąć goli napastnika. Jeśli Milan myśli poważnie o najwyższych celach, pozyskanie skutecznego snajpera staje się absolutnym priorytetem.