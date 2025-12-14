AC Milan coraz bliżej pozyskania gwiazdora Juventusu

Dusan Vlahović w letnim okienku transferowym najprawdopodobniej odejdzie z Juventusu. Z szansy na darmowe pozyskanie napastnika chce skorzystać AC Milan, który prowadzi w wyścigu o jego podpis - podaje dziennik SPORT.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Dusan Vlahović prowadzi rozmowy z Milanem

Dusan Vlahović ma ważny kontrakt z Juventusem jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że serbski napastnik nie przedłuży umowy i po jej wypełnieniu opuści Turyn na zasadzie wolnego transferu. Taki scenariusz sprawia, iż najbliższe lato może być kluczowe dla jego przyszłości. 25-letni snajper wzbudza duże zainteresowanie na rynku, ponieważ pozyskanie zawodnika tej klasy bez kwoty odstępnego byłoby prawdziwą okazją transferową dla wielu europejskich zespołów.

Jak informuje dziennik „SPORT”, faworytem do sprowadzenia Vlahovicia jest ligowy rywal Juventusu, czyli AC Milan. Napastnik prowadzi już rozmowy z włodarzami mediolańskiego klubu i niewykluczone, że strony dojdą do porozumienia.

Zatem wygląda na to, iż Serb pozostanie na Półwyspie Apenińskim, zmieniając barwy klubowe wewnątrz włoskiej ekstraklasy. Szanse Milanu na ściągnięcie Vlahovicia zwiększa fakt, że z wyścigu o jego podpis wycofała się FC Barcelona, która planuje inaczej rozwiązać kwestię następcy Roberta Lewandowskiego.

Serbski gwiazdor występuje w barwach Juventusu od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Allianz Stadium z Fiorentiny za ponad 80 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 162 spotkania, zdobywając 64 bramki oraz notując 16 asyst. Według portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa Dusana Vlahovicia wynosi 35 milionów euro.