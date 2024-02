Federico Pestellini Na zdjęciu: Sepp van den Berg

Sepp van den Berg przechodząc do Liverpoolu uchodził za wielki talent

22-latek w pierwszym zespole The Reds rozegrał jednak tylko 4 mecze

Obrońca obecnie przebywa na wypożyczeniu w Mainz, które chciałoby go wykupić

Regularna gra celem Seppa van den Berga

Sepp van den Berg w lipcu 2019 roku za niespełna 2 miliony euro przeszedł z macierzystego PEC Zwolle do Liverpoolu. Młodzieżowy reprezentant Holandii wówczas uchodził za wielki talent i porównywano go do gwiazdy Premier League – Virgila van Dijka.

Środkowy obrońca do tej pory na Anfield Road nie otrzymał jednak zbyt wielu szans – w pierwszej drużynie The Reds rozegrał zaledwie 4 spotkania. Dlatego 22-latek był wysyłany na wypożyczenia do Preston North End oraz FC Schalke 04 Gelsenkirchen.

Perspektywiczny defensor obecnie na takiej samej zasadzie przebywa w Mainz, gdzie prezentuje się bardzo dobrze. Według portalu “VoetbalNieuws” Sepp van den Berg latem może definitywnie opuścić Liverpool, jeśli nie będzie miał pewności co do odpowiedniej liczby minut na boisku. Zdolnego stopera na pewno spróbuje wykupić niemiecki klub.