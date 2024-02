IMAGO / Ross Johnston Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Jobe Bellingham wygląda coraz lepiej na boiskach Championship

Brat Jude’a w obecnym sezonie strzelił 5 bramek i zaliczył 1 asystę

To nie przechodzi bez uwagi lepszych klubów, w tym Lazio Rzym

Jobe Bellingham zamieni Sunderland na Lazio Rzym?

Jobe Bellingham od lipca 2023 roku występuje w Sunderlandzie, do którego przeszedł z Birmingham City. Ofensywny pomocnik rozgrywa niezły sezon – w 22 spotkaniach na boiskach Championship zdobył 5 goli i zanotował 1 asystę.

Niewykluczone, że młodszy brat Jude’a w najbliższym letnim okienku transferowym ponownie zmieni otoczenie. Jak bowiem dowiedziało się “Il Messaggero” osiemnastolatek wzbudził zainteresowanie Lazio Rzym, a od dawna obserwują go również skauci Realu Madryt oraz Newcastle United.

Młodzieżowy reprezentant Synów Albionu z Sunderlandem spróbuje powalczyć o awans do Premier League. Czarne Koty w tym momencie tracą punkt do miejsca gwarantującego udział w barażach o promocję do angielskiej elity.