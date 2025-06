Liverpool finalizuje hit transferowy. Zaplanowano testy medyczne

Milos Kerkez w tym tygodniu przejdzie testy medyczne przed transferem z Bournemouth do Liverpoolu. Transakcja, która będzie kosztowała 40 milionów funtów, jest już na ostatniej prostej - donosi Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Milos Kerkez zamieni Bournemouth na Liverpool

Liverpool wykazuje się ogromną aktywnością podczas trwającego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że dotychczas szeregi zespołu The Reds zasilili Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Armin Pecsi oraz Giorgi Mamardashvili. Co więcej, to jeszcze nie koniec zakupów w wykonaniu angielskiego klubu, który właśnie finalizuje kolejne wzmocnienie składu. Mianowicie, w tym tygodniu w ośrodku treningowym AXA Training Centre w Kirkby stawi się na badaniach medycznych lewy obrońca – Milos Kerkez.

Jak podaje Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, Liverpool ustalił już z Bournemouth wszystkie szczegóły tego transferu. Kwota tej transakcji wyniesie około 40 milionów funtów plus ewentualne bonusy. Natomiast sam piłkarz podpisze z nowym pracodawcą pięcioletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. Zatem trener drużyny Czerwonych – Arne Slot – będzie zadowolony, ponieważ oczekiwał od włodarzy mistrzów Premier League zwiększenia jakości na lewej obronie.

Milos Kerkez z powodzeniem występował w barwach drużyny Wisienek od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Dean Court za niespełna 18 milionów euro z AZ Alkmaar. Zdolny wahadłowy w swoim piłkarskim CV posiada również AC Milan, ETO FC Gyor, FK Hajduk 1912, Hodmezovasarhely FC oraz Rapid Wiedeń. W minionym sezonie boczny defensor rozegrał 41 meczów, zdobył 2 bramki oraz zaliczył 6 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową etatowego reprezentanta Węgier na mniej więcej 45 milionów euro.