Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Nikola Milenković

Nottingham Forest prowadzi rozmowy z Fiorentiną ws. Nikoli Milenkovicia

Nikola Milenković w każdym oknie transferowym jest łączony z odejściem z Fiorentiny. Reprezentant Serbii przez większość czasu przymierzany był do Interu Mediolan, a najbliżej transferu do Nerazzurri był w momencie, gdy z klubu odszedł Milan Skriniar. Ostatecznie serbski stoper nie ruszył się z Florencji, lecz wszystko wskazuje na to, że po siedmiu latach przygoda z Półwyspem Apenińskim dobiega końca. 26-latek jest coraz bliżej przeprowadzki do Premier League.

Z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, że Nottingham Forest prowadzi rozmowy ws. pozyskania Milenkovicia. Fiorentina zgodzi się sprzedać jednego z kluczowych zawodników tylko pod warunkiem, że otrzyma satysfakcjonującą ofertę. Viola na wypadek utraty lidera formacji defensywnej zdążyła się już ubezpieczyć. Włoski dziennikarz poinformował, że Nicolas Valentini uzgodnił warunki indywidualnego kontraktu, który będzie obowiązywał do 2029 roku. Fiorentina uważa Argentyńczyka za przyszłość bloku defensywnego.

Milenković we Fiorentinie występuje od 2017 roku, gdy trafił do Florencji z Partizanu Belgrad za 5,5 milionów euro. W koszulce Fiołków rozegrał łącznie 264 mecze, w których zdobył 17 goli i zanotował 5 asyst. Z reprezentacją Serbii wziął udział w Euro 2024, gdzie wystąpił w 3 meczach podczas fazy grupowej turnieju w Niemczech.