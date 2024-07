Ollie Watkins pozostaje celem transferowym Chelsea. Z informacji portalu Football Insider wynika, że The Blues planują złożyć Aston Villi ofertę wymiany, włączając w nią Conora Gallaghera.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ollie Watkins

Chelsea poświęci Conora Gallaghera, wymienią go na Watkinsa z Aston Villi

Chelsea, póki co skupiła się na pozyskaniu młodych graczy z myślą o przyszłości. Na ten moment władze The Blues nie zdecydowały się na transfer z najwyższej półki. Szeregi londyńskiego zespołu wzmocnili m.in. Kiernan Dewsbury-Hall, Marc Guiu, Renato Veiga czy Omari Kellyman. W najbliższych tygodniach możemy jednak zobaczyć ruch z gatunku hitów transferowych. Na Stamford Bridge trafić może gwiazda Aston Villi.

Według informacji portalu Football Insider w Londynie wciąż myślą o sprowadzeniu napastnika reprezentacji Anglii. Ollie Watkins ma być jednym z głównych celów na resztę okna transferowego. Co więcej, Chelsea wymyśliła plan jak pozyskać 28-letniego piłkarza.

Ich zdaniem możliwe jest złożenie przez Chelsea oferty wymiany plus kwoty gotówkowej w zamian za pozyskanie napastnika. Zawodnikiem, który zostałby włączony w transakcję miałby być Conor Gallagher, czyli gracz, którego The Blues starają się od kilku miesięcy pozbyć z klubu.

Watkins to niezwykle uniwersalny piłkarz, bowiem może grać nie tylko na pozycji numer dziewięć, ale również na obu skrzydłach. Podczas swojego pobytu w Aston Villi rozegrał łącznie 169 spotkań, w których strzelił 70 goli i zaliczył 26 asyst. W klubie z Birmingham gra od 2020 roku, gdy przeniósł się do The Villans za 34 miliony euro z Brentford.