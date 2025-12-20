Niklas Sule wzbudził zainteresowanie AC Milanu
AC Milan w obecnym sezonie spisuje się na miarę oczekiwań. Gra Rossonerich nie powala na kolana, ale tego nie oczekiwano od Massmiliano Allegriego. Mediolańczycy pod wodzą trenera punktują bardzo dobrze i poważnie liczą się w walce o Scudetto. Władze z San Siro mają jednak świadomość, że kadra nie jest wystarczająco szeroka, więc rozglądają się za wzmocnieniami.
W zimowym okienku transferowym AC Milan planuje wzmocnić defensywę. Poszukiwania nowego gracza trwają, a teraz na ich liście życzeń pojawił się interesujący kandydat. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” poinformował, że szeregi Rossonerich może zasilić doświadczony gracz. W kręgu zainteresowań mediolańczyków znalazł się Niklas Sule z Borussii Dortmund.
Niemiecki zawodnik już zimą rozważa zmianę barw klubowych. Podobnie jak zespół Bundesligi myśli nad jego sprzedażą. Kontrakt obrońcy wygasa wraz z końcem sezonu, więc styczeń jest ostatnim dzwonkiem na spieniężenie jego odejścia. AC Milan może zatem wykorzystać całą sytuację i sprowadzić doświadczonego piłkarza za niską kwotę odstępnego.
Niklas Sule w trwającej kampanii rozegrał zaledwie pięć spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Niemiec ma na koncie jedną asystę. Udało mu się ją zaliczyć w rywalizacji ligowej przeciwko Borussii Monchengladbach.