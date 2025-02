Milan wytypował następcę Reijndersa? To gracz z La Ligi Źródło: Fichajes Kacper Karpowicz AC Milan po sezonie może stracić Tijjaniego Reijndersa, który wzbudza ogromne zainteresowanie. Następcą Holendra w zespole Rossonerich może zostać Luka Sucić z Realu Sociedad - donosi "Fichajes".

Sportimage Ltd / Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Luka Sucić oraz Tijjani Reijnders