Milan sfinalizował transfer. Prawy obrońca trafił na San Siro

AC Milan poinformował, że Zachary Athekame z Young Boys Berno został nowym zawodnikiem. Szwajcar podpisał umowę obowiązującą do czerwca 2030 roku.

Michael Zemanek / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Oficjalnie: Zachary Athekame w Milanie

AC Milan po rozczarowującym sezonie zdecydował się na zmianę na ławce trenerskiej. Z klubu odszedł Sergio Conceicao, a na San Siro wrócił Massimiliano Allegri. Włoski szkoleniowiec ma za zadanie przywrócić klubowi lata świetności i poprowadzić Rossonerich do mistrzostwa Serie A.

Latem do zespołu dołączyli już m.in. Ardon Jashari, Samuele Ricci oraz Koni De Winter, a w czwartek na badania medyczne przyleciał 20-letni prawy obrońca Zachary Athekame. W piątek zawodnik podpisał oficjalny kontrakt z klubem obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. Za transfer AC Milan zapłacił Young Boys Berno 10 milionów euro, a szwajcarski klub otrzyma dodatkowo 10% z przyszłej sprzedaży piłkarza.

Athekame trafił do Young Boys Berno w 2024 roku z Neuchatel Xamax. W zeszłym sezonie rozegrał 42 mecze, zdobył jedną bramkę i dołożył trzy asysty. Ostatecznie zawodnik zdecydował się na transfer do Włoch, gdzie będzie miał okazję rozwijać się pod okiem doświadczonego Allegriego.

Milan rozpocznie sezon już w niedzielę (17 sierpnia) od domowego starcia z SSC Bari w ramach 1/32 finału Pucharu Włoch. Z kolei Rossoneri zainaugurują sezon 23 sierpnia meczem z Cremonese.