AC Milan może się pozbyć niechcianego zawodnika. A chodzi o Yunusa Musaha. Amerykanin może wylądować w Premier League. Jego osoba trafiła bowiem na radar Crystal Palace - donosi Ciro Venerato.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Yunus Musah wzbudził zainteresowanie Crystal Palace

AC Milan jeszcze nie jest gotowy na start nowego sezonu Serie A. Drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego przechodzi przebudowę i wciąż nie jest zamknięta kadra. Rossoneri rozglądają się za wzmocnieniami, który mogłyby pozwolić im rywalizować o najwyższe cele. Według ostatnich doniesień, wkrótce mediolańczyków ma wzmocnić Zachary Athekame.

Z informacji przekazanych przez Ciro Venerato dowiadujemy się, że AC Milan wkrótce może pożegnać niechcianego zawodnika. Tym graczem jest Yunus Musah. Ostatnio wiele mówiło się o reprezentancie USA w kontekście przeprowadzki do Premier League. Jak się okazuje, znalazł się chętny na transfer. Amerykanin trafił na celownik Crystal Palace.

Transfer Yunusa Musaha byłby kosztowny dla Crystal Palace. AC Milan wycenia swojego gracza na około 26 milionów funtów. Do transferu może faktycznie dojść. Rossoneri niespecjalnie wiążą bowiem przyszłość z amerykańskim zawodnikiem. Na Selhurst Park natomiast wieżą, że zawodnik byłby odpowiednim wzmocnieniem.

Yunus Musah reprezentuje barwy AC Milanu od 2023 roku. Włosi zapłacili wówczas Valencii za jego transfer ponad 20 milionów euro. Dotychczas reprezentant USA rozegrał 80 spotkań w barwach Rossonerich. Pomocnik nie ma na koncie trafienia i może się pochwalić jedynie pięcioma asystami.