Milan wytypował następcę Maignana. Kolejny Francuz na radarze

AC Milan planuje przedłużyć kontrakt Mike'a Maignana. Według "La Gazzetta dello Sport", na liście życzeń Rossonerich znajduje się golkiper Robin Risser z RC Lens.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Robin Risser w centrum uwagi Milanu

AC Milan wciąż nie rozwiązał kwestii kontraktu Mike’a Maignana, który wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu. Francuski bramkarz przyciąga spore zainteresowanie w Europie i ma wiele atrakcyjnych ofert. Jednak władze Rossonerich nie chcą zostać zaskoczone w przypadku jego odejścia.

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, Milan ma jeszcze kilka miesięcy, by zdecydować, kto będzie ich podstawowym golkiperem w kolejnym sezonie. Niepewność w Mediolanie narasta, odkąd stało się jasne, że rozmowy kontraktowe z francuskim golkiperem nie przebiegają zgodnie z planem. Obecna sytuacja przypomina wcześniejszy kryzys związany z odejściem Gianluigiego Donnarummy, którego Maignan później zastąpił.

Jeżeli Maignan zdecyduje się opuścić klub, zarząd nie chce pozostawać z pustymi rękami. Jednym z rozważanych scenariuszy jest sprowadzenie bramkarza o uznanej renomie. W tym kontekście pojawia się nazwisko Alissona z Liverpoolu.

Na celowniku Rossonerich znalazł się Robin Risser z RC Lens. Wychowanek Strasburga znakomicie odnalazł się w barwach Żółto-Czerwonych. 21-latek dołączył latem tego roku do Lens za trzy miliony euro.

W obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w Ligue 1, zachowując pięć czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Według portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Francuza szacowana jest na 10 milionów euro.