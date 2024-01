Filippo Terracciano miał do wyboru dwie opcje, jeśli chodzi o transfer. Według dziennikarza Alfredo Pedulli obrońca Hellasu Werona zdecydował się na transfer do Milanu.

Imago / Davide Casentini Na zdjęciu: Filippo Terracciano

Filippo Terracciano miał przed sobą trudną decyzję do podjęcia

Wahadłowy jest na liście życzeń zarówno Milanu, jak i Fiorentiny

Hellas oczekuje za swojego obrońcę 5 milionów euro

Filippo Terracciano wybrał transfer do Milanu

Milan rywalizował z Fiorentiną o transfer niezwykle utalentowanego włoskiego wahadłowego. Filippo Terracciano zdecydował w końcu, gdzie chce trafić podczas trwającego okna transferowego. Jak podaje Alfredo Padulla młody Włoch podjął decyzję, że jego następnym przystankiem w piłkarskiej karierze będzie Mediolan i gra w czerwono-czarnej koszulce.

Wczoraj miało odbyć się spotkanie w siedzibie klubu. Zainteresowane strony prowadziły negocjację na temat kwoty transferu oraz warunków umowy. Ostatecznie obecny klub Terracciano przystał na kwotę 5 milionów euro plus ewentualne dodatki.

Fiorentina nie chce odpuścić i zamierza do końca walczyć o piłkarza Hellasu. Jednak 20-latek jest przekonany, że to Mediolan jest dla niego odpowiednim kierunkiem. Milan uczynił również z reprezentanta Włoch do lat 20 priorytet transferowy na zimowe okienko.

Terracciano jest wychowankiem Werony, a na stałe do pierwszego składu dołączył przed sezonem 2022/2023. Dla “Gialloblu” zagrał 41 spotkań. W tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki.