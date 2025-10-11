Milan wycenił pomocnika. Gwiazdor na wylocie

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Ruben Loftus-Cheek może w styczniu zmienić barwy klubowe

AC Milan rozpoczął sezon w Serie A od czterech zwycięstw, jednego remisu i sensacyjnej porażki w inauguracji rozgrywek z Cremonese (1:2) na San Siro. W początkowej fazie rundy jesiennej w zespole Massimiliano Allegriego szansę na grę miał Ruben Loftus-Cheek, jednak w trzech ostatnich meczach wchodził jedynie z ławki rezerwowych.

Okazuje się, że kierownictwo Rossonerich może rozważyć sprzedaż 29-letniego pomocnika już w styczniu. Jednym z klubów wykazujących realne zainteresowanie jest Newcastle United. Loftus-Cheek posiada kontrakt na San Siro do czerwca 2027 roku. Włoski gigant jest gotowy rozważyć oferty w wysokości około 20 milionów euro.

Angielski pomocnik wcześniej reprezentował barwy Chelsea, Fulham i Crystal Palace w Premier League. Do Mediolanu dołączył w 2023 roku za blisko 19 milionów euro. W bieżącym sezonie Loftus-Cheek rozegrał osiem meczów we wszystkich rozgrywkach, a w spotkaniu z Lecce wpisał się na listę strzelców. Łącznie w barwach Milanu wystąpił w 76 spotkaniach i zdobył 11 bramek.

Loftus-Cheek jest otwarty na transfer w najbliższym oknie transferowym. Jeśli jego sytuacja na boisku się nie poprawi, ruch w kierunku odejścia może przyspieszyć. Pomocnik regularnie występuje w reprezentacji Anglii i liczy na wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa świata.