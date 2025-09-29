Premier League kusi, ale Milan walczy. Romano zdradził szczegóły

AC Milan według Fabrizio Romano rozpoczął rozmowy z kluczowym defensorem w sprawie nowego kontraktu. Rossoneri reagują w ten sposób na zainteresowanie klubów z Premier League.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

AC Milan chce przedłużyć umowę z Fikayo Tomorim

AC Milan ma za sobą udany weekend, po którym objął prowadzenie w tabeli Serie A. Rossoneri w szlagierze ligi włoskiej pokonali SSC Napoli (2:1). Tymczasem najnowsze wieści Fabrizio Romano sugerują, że władze klubu chcą przedłużyć kontrakt z jednym z kluczowych graczy.

Znany insider przekazał, że sternicy klubu z San Siro rozpoczęli rozmowy z otoczeniem Fikayo Tomoriego w sprawie nowej umowy. Obecny kontrakt pięciokrotnego reprezentanta Anglii obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Milan ma być bardzo zadowolony z postawy Tomoriego. Interesujące jest przy tym to, że piłkarz w ostatnim czasie otrzymał również oferty z kilku klubów Premier League. Wszystkie zostały jednak odrzucone przez przedstawicieli włoskiej ekipy.

Tomori trafił do Milanu w lipcu 2021 roku z Chelsea. Rossoneri przeznaczyli na transfer zawodnika ponad 35 milionów euro. Środkowy obrońca do tej pory wystąpił w 184 meczach zespołu z Mediolanu, notując w nich siedem trafień i cztery asysty.

Angielski defensor szansę na poprawę swojego bilansu będzie miał w najbliższą niedzielę. Milan zmierzy się wówczas na wyjeździe z Juventusem w ramach szóstej kolejki Serie A. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:45. Mediolańczycy będą chcieli zrewanżować się turyńczykom za porażkę ze stycznia tego roku (0:2).

