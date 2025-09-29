Premier League kusi, ale Milan walczy. Romano zdradził szczegóły

10:43, 29. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

AC Milan według Fabrizio Romano rozpoczął rozmowy z kluczowym defensorem w sprawie nowego kontraktu. Rossoneri reagują w ten sposób na zainteresowanie klubów z Premier League.

Fikayo Tomori
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

AC Milan chce przedłużyć umowę z Fikayo Tomorim

AC Milan ma za sobą udany weekend, po którym objął prowadzenie w tabeli Serie A. Rossoneri w szlagierze ligi włoskiej pokonali SSC Napoli (2:1). Tymczasem najnowsze wieści Fabrizio Romano sugerują, że władze klubu chcą przedłużyć kontrakt z jednym z kluczowych graczy.

Znany insider przekazał, że sternicy klubu z San Siro rozpoczęli rozmowy z otoczeniem Fikayo Tomoriego w sprawie nowej umowy. Obecny kontrakt pięciokrotnego reprezentanta Anglii obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

POLECAMY TAKŻE

Antonio Conte
SSC Napoli straciło niepokonany status. Conte punktował problemy
Enzo Maresca
Chelsea pewna hitowego transferu. To tylko kwestia czasu
Arda Guler
Real straci Gulera? Wzbudził zainteresowanie dwóch gigantów

Milan ma być bardzo zadowolony z postawy Tomoriego. Interesujące jest przy tym to, że piłkarz w ostatnim czasie otrzymał również oferty z kilku klubów Premier League. Wszystkie zostały jednak odrzucone przez przedstawicieli włoskiej ekipy.

Tomori trafił do Milanu w lipcu 2021 roku z Chelsea. Rossoneri przeznaczyli na transfer zawodnika ponad 35 milionów euro. Środkowy obrońca do tej pory wystąpił w 184 meczach zespołu z Mediolanu, notując w nich siedem trafień i cztery asysty.

Angielski defensor szansę na poprawę swojego bilansu będzie miał w najbliższą niedzielę. Milan zmierzy się wówczas na wyjeździe z Juventusem w ramach szóstej kolejki Serie A. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:45. Mediolańczycy będą chcieli zrewanżować się turyńczykom za porażkę ze stycznia tego roku (0:2).

Czytaj więcej: Transferowy plan Realu na 2026 ujawniony. Następca Kroosa i Modricia wybrany