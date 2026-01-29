Milan szykuje transfer last minute. Chce piłkarza Tottenhamu

13:02, 29. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Milan wciąż szuka wzmocnienia środka obrony przed zamknięciem zimowego okna transferowego. Klub analizuje kilka scenariuszy, ale coraz wyraźniej na pierwszy plan wysuwa się kandydatura Radu Dragusina.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Dragusin na celowniku Milanu

Milan chce dać Massimiliano Allegriemu dodatkowe rozwiązanie w defensywie. Rossoneri nie zamierzają działać pochopnie, ale monitorują rynek w poszukiwaniu ciekawych okazji. W tym kontekście nazwisko Radu Dragusina wraca do gry z dużą siłą.

Rumuński stoper wrócił w grudniu po operacji więzadła krzyżowego kolana, lecz jego sytuacja w Tottenhamie pozostaje trudna. Zagrał zaledwie sześć minut i de facto znajduje się poza składem. Zawodnik poprzez swoich pośredników oferuje się kilku klubom w Europie i jasno sygnalizuje, że najchętniej wróciłby do Serie A, by odbudować formę i pozycję.

POLECAMY TAKŻE

Florentino Perez
Real próbuje ratować sezon. Proponuje 100 mln euro za Argentyńczyka
Randal Kolo Muani
Juventus studzi emocje ws. transferu Kolo Muaniego. Tak wygląda sytuacja
Leon Goretzka
Goretzka coraz bliżej opuszczenia Bayernu. Nowe zainteresowanie

Dla Milanu to może być klasyczna okazja rynkowa. Dragusin zna ligę, był już związany z Juventusem i Genoa, a przy odpowiednich gwarancjach zdrowotnych mógłby szybko wpasować się w realia zespołu Allegriego. Kluczowe pozostają badania i ocena jego dyspozycji fizycznej. Jeśli wątpliwości zostaną rozwiane, ten kierunek może okazać się najbardziej dostępny w ostatnich dniach okna.

Pozostałe ścieżki są znacznie bardziej skomplikowane. Nathan Ake pozostaje celem cenionym przez sztab i właścicieli, a otoczenie piłkarza jest otwarte na zmianę barw. Problemem pozostaje jednak Manchester City, który nie chce obecnie wypuszczać Holendra mimo jego ograniczonej roli i nacisków selekcjonera Ronalda Koemana.

Inaczej wygląda sytuacja Mario Gili. Milan pozostaje faworytem do jego pozyskania, ale dopiero latem. Lazio nie zgodziło się na obniżenie oczekiwań finansowych, a Rossoneri wolą poczekać, aż Hiszpan wejdzie w ostatni rok kontraktu.

Zobacz również: Real próbuje ratować sezon. Proponuje 100 mln euro za Argentyńczyka