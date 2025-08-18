Milan sprzeda skrzydłowego? Zawodnik dogadał się z angielskim klubem

Milan może stracić swojego skrzydłowego. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, zawodnik osiągnął porozumienie z Leeds United, ale Włosi wciąż nie dali zgody na transfer.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Leeds naciska na transfer Noaha Okafora

Według doniesień włoskich mediów Leeds United doszło już do porozumienia z Noahem Okaforem w sprawie kontraktu. Angielski klub chce pozyskać 25-letniego zawodnika na stałe, lecz nadal musi przekonać AC Milan do sprzedaży skrzydłowego. Rossoneri na razie wstrzymują się z ostateczną decyzją. Beniaminek Premier League szuka wzmocnień, żeby stworzyć kadrę, która będzie w stanie walczyć o utrzymanie.

Szwajcar wrócił na San Siro po półrocznym wypożyczeniu do Napoli. Tam zdobył mistrzostwo Włoch i zyskał cenne doświadczenie. Okafor trafił do Milanu latem 2023 roku z RB Salzburg za 15,5 miliona euro. Od tamtej pory wystąpił w 43 meczach Serie A, zdobywając siedem goli i dwie asysty dla Milanu i Napoli. Teraz napastnik może spróbować swoich sił w Anglii.

Jeszcze niedawno Bologna prowadziła rozmowy w sprawie pozyskania skrzydłowego. Klub nie doszedł jednak do porozumienia w sprawie kwoty transferu. Z kolei Leeds liczy na pozytywne zakończenie negocjacji.

Okafor pokazał się też z dobrej strony podczas okresu przygotowawczego do sezonu. W sparingach zdobył cztery bramki i zanotował asystę. Zagrał także w ostatnim meczu Pucharu Włoch przeciwko Bari, gdzie wszedł z ławki w zwycięskim spotkaniu 2:0. Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości reprezentanta Szwajcarii. Wszystko zależy od decyzji Milanu.