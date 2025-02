Milan sprzeda gwiazdę. W ten sposób uzbiera na wykup Felixa

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Leao bądź Hernandez na wylocie, Milan zbiera na wykup Felixa

AC Milan był jednym z najaktywniejszych włoskich klubów na zimowym mercato. W Mediolanie zdecydowano się na przeprowadzenie pięciu wzmocnień. Na zasadzie wypożyczenia do zespołu dołączyli Kyle Walker, Riccardo Sottil i Joao Felix. Natomiast w przypadku Santiago Gimeneza i Warrena Bondo podjęto decyzję o transferze definitywnym.

Jeśli chodzi o ofensywnego pomocnika z Portugalii, czyli Joao Felixa to w klubie planują zatrzymać go na stałe. Pomóc w tym ma klauzula wykupu, która znalazła się w umowie. Rossoneri mogą sprowadzić go za 40 milionów euro, lecz najpierw muszą znaleźć wolne środki.

La Gazzetta dello Sport przekazała, że Milan opracował już plan, który pozwoli im zabezpieczyć przyszłość Joao Felixa. Ich zdaniem pieniądze na transfer 25-latka mają pochodzić ze sprzedaży jednego z obecnych piłkarzy. Co ciekawe do odstrzału wytypowano dwie największe gwiazdy tj. Rafael Leao i Theo Hernandez. Mało prawdopodobne, aby latem sprzedano obu zawodników, ale jeden z nich prawdopodobnie zmieni pracodawcę.

Źródło sugeruje, że bliżej rozstania z Milanem jest Theo Hernandez. Niedawno klub przyjął za niego ofertę w wysokości 50 milionów euro od Como. Natomiast do transferu nie doszło, ponieważ piłkarz nie zgodził się na transfer. Ze względu na wygasający kontrakt latem przyszłego roku mediolańczycy mogą poszukać okazji, aby spieniężyć niebawem reprezentanta Francji.