AC Milan już w styczniowym okienku może rozstać się z Rubenem Loftusem-Cheekiem. Anglik może jednak zostać w Serie A, ponieważ znalazł się na celowniku Lazio - informuje "Calciomercato".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Ruben Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek wzbudził zainteresowanie Lazio

AC Milan jest jedną największych rewelacji obecnego sezonu Serie A. Mało kto się spodziewał, że Massimiliano Allegri tak szybko poukłada zespół, który był rozbity. Dziś Rossoneri poważnie liczą się w walce o mistrzostwo Italii. Już w piątkowy wieczór Rossoneri będą mogli wykonać kolejny krok w kierunku rywalizacji o Scudetto, ponieważ tego dnia zagrają z Cagliari Calcio.

Z informacji przekazanych przez „Calciomercato” dowiadujemy się, że AC Milan już w zimowym okienku transferowym może uszczuplić kadrę. Szeregi zespołu Rossonerich bliski opuszczenia jest Ruben Loftus-Cheek. Przyszłość angielskiego pomocnika jednak wciąż może być pisana na boiskach Serie A. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Lazio.

Stołeczny zespół w ostatnich okienkach miał zakaz transferowy. Teraz Biancocelesti wreszcie mogą dokonywać wzmocnień, a pierwszym z nich może być właśnie Ruben Loftus-Cheek. Anglik nie odgrywa znaczącej roli w AC Milanie. Mediolańczycy zapewne rozważą za pomocnika ofertę, jeśli pojawi się na stole.

Ruben Loftus-Cheek w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań w koszulce AC Milanu. Angielski zawodnik może się pochwalić jednym trafieniem, a także taką samą liczbą asyst.