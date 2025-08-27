Milan rozpoczął rozmowy ws. transferu pomocnika. Allegri o nim marzy

Milan rozpoczął rozmowy z Marsylią w sprawie Adriena Rabiota. Według Matteo Moretto francuski pomocnik to priorytetowy cel, wskazany osobiście przez Massimiliano Allegriego.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan negocjuje z Marsylią ws. Rabiota

Milan ponownie zwrócił się ku Adrienowi Rabiotowi, który znalazł się na wylocie z Marsylii. Pomocnik w ostatnich tygodniach popadł w konflikt w klubie i został oficjalnie wystawiony na listę transferową. Priorytetem Francuza jest powrót do Serie A i właśnie tutaj pojawia się okazja dla Rossonerich. To już nie pierwszy raz, gdy media piszą o zainteresowaniu Milanu Francuzem, ale teraz staje się ono poważniejsze.

Massimiliano Allegri, jasno określił swoje wymagania. Szuka pomocnika o ofensywnym profilu, potrafiącego wchodzić w pole karne i wspierać atak liczbami. Rabiot spełnia te kryteria i dlatego został wskazany jako cel numer jeden na ostatni tydzień mercato.

W niedzielny poranek w Casa Milan odbył się kluczowy szczyt, w którym uczestniczyli Allegri oraz działacze klubu. Ustalono, że drużyna potrzebuje trzech wzmocnień: doświadczonego obrońcy, nowej „ósemki” i napastnika. W ofensywie rozważani są Conrad Harder oraz Dusan Vlahovic, ale obecnie w centrum uwagi znalazł się właśnie Rabiot.

Jak podaje Matteo Moretto, Rossoneri wykonali już pierwsze kroki i rozpoczęli dialog z Marsylią. Klub z Via Aldo Rossi stara się obniżyć oczekiwania finansowe Francuzów, którzy wyceniają piłkarza na około 15 milionów euro. Oprócz kwoty transferu pozostaje jeszcze kwestia prowizji dla matki-agenta, Veronique Rabiot.

Milan wie, że czasu jest coraz mniej, a konkurencja nie śpi. Rabiot mógłby jednak szybko dać drużynie jakość, której Allegri potrzebuje w drugiej linii. Jeśli strony znajdą porozumienie, to właśnie on może stać się jednym z najgłośniejszych ruchów Rossonerich tego lata.

