Milan myśli o transferze Rabiota. Taki plan ma Allegri

AC Milan analizuje możliwość wzmocnień środka pola. Według „La Gazzetty dello Sport” coraz większe szanse na transfer ma Adrien Rabiot, dobrze znany Massimiliano Allegriemu z czasów Juventusu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Rabiot znalazł się na celowniku Milanu

AC Milan zorganizował wewnętrzne spotkanie w sprawie kolejnych transferów, w którym uczestniczyli trener Massimiliano Allegri i dyrektor sportowy Igli Tare. Oprócz dyskusji na temat ataku, gdzie wciąż analizowani są tacy kandydaci, jak Victor Boniface, Conrad Harder i Dusan Vlahovic, pojawił się także temat wzmocnienia środka pola.

Na liście Rossonerich znalazł się Adrien Rabiot. Francuski pomocnik może rozsytać się w burzliwych okolicznościach z Olympique Marsylią po incydencie z Jonathanem Rowe. Klub prowadzony przez Roberto De Zerbiego wystawił Rabiota na listę transferową, a zawodnik szuka nowego kierunku.

Według doniesień, jeśli Milan zdecyduje się na sprzedaż Yunusa Musaha, którego obserwuje Atalanta, to priorytetem stanie się właśnie Rabiot. Włosi wyceniają Amerykanina na około 30 milionów euro, co mogłoby otworzyć drogę dla francuskiego pomocnika.

Atutem Rabiota jest fakt, że ma on w Milanie dużego zwolennika. Allegri prowadził go w Juventusie w latach 2021–2024 i uczynił z niego jeden z filarów drużyny. W barwach Juve piłkarz rozegrał 212 spotkań, strzelił 22 gole i sięgnął po mistrzostwo kraju, dwa Puchary Włoch oraz Superpuchar.

Rabiot zarabia obecnie około 5 milionów euro rocznie, a jego kontrakt z Marsylią obowiązuje do czerwca 2026 roku. W przypadku zainteresowania Milanu ustalenie kwoty odstępnego nie powinno być problemem, większym wyzwaniem może być jednak dostosowanie pensji do polityki płacowej Rossonerich.

