AC Milan w najbliższej przyszłości może wzmocnić obronę. Jak się okazuje, na celowniku Rossonerich znalazł się Tarik Muharemović. Skauci z Mediolanu obserwują gracza Sassuolo - informuje "Tuttosport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Tarik Muharemović wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń obecnego sezonu Serie A. Przed rozpoczęciem kampanii wydawało się, że Massimiliano Allegri będzie miał trudności z poskładaniem drużyny. Włoch jednak zrobił wszystko co w swojej mocy i dziś Rossoneri biją się o najwyższe cele. Władze z San Siro natomiast mają świadomość wąskiej kadry, więc już zimą chcą dokonać wzmocnień.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu AC Milanu przekazuje dziennik „Tuttosport”. Mediolańczycy za wszelką cenę chcą wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, wytypowano już odpowiedniego kandydata. W kręgu zainteresowań Rossonerich znalazł się Tarik Muharemović, który na co dzień reprezentuje barwy Sassuolo.

AC Milan bardzo szybko zabrał się do roboty. Skauci z Mediolanu zostali bowiem wysłani, aby z bliska obserwować defensora z Bośni i Hercegowiny. 22-latek prezentuje się na tyle dobrze, że nie tak dawno był łączony również z Juventusem. Zainteresowanie czołowych włoskich ekip nie powinno być zaskoczeniem.

Tarik Muharemović w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Sassuolo. Reprezentant Bośni i Hercegowiny zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na zaledwie 7 milionów euro.