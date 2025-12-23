AC Milan może przeprowadzić niezwykle głośny i zarazem kontrowersyjny transfer. Rossoneri celują bowiem w byłą gwiazdę Interu Mediolan. Na ich radarze znalazł się Milan Skriniar z Fenerbahce - informuje "Fanatik".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan Skriniar wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan jest zespołem niezwykle trudnym do ocenienia. Podopieczni Massimiliano Allegriego regularnie punktują i znajdują się w czołówce rozgrywek Serie A. Rossoneri jednak nie powalają swoim stylem, co mocno niepokoi kibiców. Drużyny włoskiego trenera jednak nigdy nie imponowały swoją grą i z pewnością miały to na uwadze władze z San Siro ponownie zatrudniając 58-latka.

Już w zimowym okienku transferowym AC Milan chce dokonać zmian kadrowych. Głownym celem mediolańczyków jest wzmocnienie defensywy. I w tej sprawie bardzo ciekawe doniesienia przekazuje serwis „Fanatik”. Otóż Rossoneri mogą przeprowadzić bardzo kontrowersyjny transfer, który jest związany z byłą gwiazdą Interu Mediolan. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Milan Skriniar z Fenerbahce.

Tureckie źródło podkreśla jednak, że AC Milan będzie miał spore trudności ze sprowadzeniem reprezentanta Słowacji. Doświadczony stoper jest związany długim kontraktem z obecnym pracodawcą. Do tego dochodzi jeszcze pensja zawodnika, która może przerastać możliwości Rossonerich. Szanse na transfer są zatem małe, ale mediolańczycy spróbują pozyskać 30-latka.

Milan Skriniar w trwającej kampanii rozegrał aż 26 spotkań w koszulce Fennerbahce. Słowacki obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.