Milan, Napoli i nie tylko. Ligowy rywal rozchwytywany

21:21, 10. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

AC Milan, SSC Napoli i AS Roma mogą w letnim okienku stoczyć walkę o bardzo ciekawy transfer wewnątrz Serie A. Na ich celownikach znalazł Mariano Troilo z Parmy Calcio - przekazuje Ekrem Konur.

Mariano Troilo
Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Mariano Troilo

Mariano Troilo łączony z Milanem, Napoli i Romą

Liga włoska wchodzi w decydującą fazę i rozpoczynają się rywalizacje o miejsca w europejskich pucharach. AC Milan, SSC Napoli oraz AS Roma walczą o udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W najlepszej sytuacji z całej trójki są podopieczni Massimiliano Allegriego, którzy walczą jeszcze o mistrzostwo Italii. W miniony weekend Rossoneri odnieśli zwycięstwo w derbach nad Interem Mediolan (1:0).

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że AC Milan, SSC Napoli i AS Roma w letnim okienku mogą stoczyć walkę o interesujący transfer. Tropy czołowych włoskich zespołów prowadzą do ligowego rywala. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Mariano Troilo, który na co dzień reprezentuje barwy Parmy Calcio.

Nie tak dawno argentyński defensor zaszedł za skórę AC Milanowi. 22-latek strzelił przeciwko Rossonerim zwycięskiego gola w meczu ligowym. Zawodnik Crociatich miał trudne wejście na włoskich boiskach, ale w ostatnich tygodniach udowadnia, że nie znalazł się przypadkiem w Serie A. Niewątpliwie drzemie w tym piłkarzu olbrzymi potencjał.

Mariano Troilo w trwającej kampanii rozegrał 12 spotkań w koszulce Parmy Calcio. Argentyńczyk strzelił jednego gola, w meczu ze wspomnianym AC Milanem.

