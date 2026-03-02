Milan ma problem. Pojawiły się komplikacje przy transferze dużego talentu

Milan jest o krok od sfinalizowania transferu Andre z Corinthians, lecz sprawa wciąż nie została formalnie zamknięta. "Calciomercato" opisuje złożone tło prawne i finansowe operacji, która może zakończyć się sporem przed FIFA.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andre

Zwrot akcji w negocjacjach Milanu z Corinthians

Milan osiągnął porozumienie w sprawie zakupu 70 procent praw do karty zawodniczej Andre za 15 milionów euro plus 2 miliony w bonusach. Pozostałe 30 procent należy do piłkarza, który miał zrzec się swojej części, aby przyspieszyć transfer do Serie A. Kontrakt z Rossonerimi ma obowiązywać do 2031 roku, a Corinthians zachowa 20 procent od przyszłej sprzedaży.

Według „ESPN” umowa między stronami została w zasadzie uzgodniona, jednak prezes klubu Osmar Stabile nie podpisał ostatecznych dokumentów. W Brazylii pojawiły się informacje, że mógł odmówić po reakcji kibiców i zażądać lepszej oferty oraz pozostawienia zawodnika do grudnia 2026 roku. Jednocześnie dział prawny Corinthians miał podpisać większość dokumentów i wymienić korespondencję potwierdzającą wszystkie ustalenia.

Sytuacja prawna może sprzyjać Milanowi, ponieważ wymiana projektów umów i akceptacja kluczowych warunków może zostać uznana za wiążącą propozycję. W przypadku wycofania się prezesa włoski klub rozważa skierowanie sprawy do FIFA. Rossoneri mogliby domagać się odszkodowania za utracone korzyści, koszty negocjacji oraz ryzyko wizerunkowe.

Regulacje FIFA dotyczące rozstrzygania sporów oraz praktyka trybunału w Lozannie mają chronić strony w podobnych przypadkach. Milan uważa, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo uznania kontraktu za wiążący. Ostateczne rozstrzygnięcie może mieć długofalowe konsekwencje finansowe i strategiczne dla obu klubów.

