Milan dopina transfer. Brazylijski pomocnik dołączy do giganta

AC Milan prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Andre z Corinthians. Jak donosi "ESPN", włoski klub jest gotowy zapłacić za utalentowanego Brazylijczyka 12-13 mln euro.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Andre z Corinthians coraz bliżej Serie A

AC Milan zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A, choć w ostatnich dwóch meczach zdobył tylko jeden punkt. Ostatnia porażka z Parmą (0:1) na San Siro była sporym rozczarowaniem, zwłaszcza że lokalni rywale z Interu Mediolan w tym sezonie mocno naciskają w walce o upragniony mistrzowski tytuł.

Tymczasem Rossoneri są coraz bliżej sfinalizowania kolejnego transferu. Według wieści „ESPN”, władze Milanu osiągnęły porozumienie z Corinthians w sprawie pozyskania 19-letniego pomocnika Andre. Doniesienia szybko potwierdzili znani eksperci transferowi – Fabrizio Romano oraz Matteo Moretto. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy są na bardzo zaawansowanym etapie.

Andre to wychowanek Corinthians, który w ostatnich miesiącach przebojem wdarł się do pierwszej drużyny. W bieżącym sezonie rozegrał 11 meczów i zdobył dwie bramki. Warto dodać, że październiku zeszłego roku doznał kontuzji stawu skokowego. Piłkarz urodzony w Sao Paulo ma ważny kontrakt z obecnym klubem do 2029 roku.

🚨🔴⚫️ AC Milan are in advanced talks to sign André from Corinthians! 🇧🇷



2006 born talented midfielder seen as top talent on a deal worth over €12/13m fee.



Agreement at final stages with André, talks advanced with Corinthians as ESPN reports.



🎥🇮🇹 https://t.co/lao8Mk72b2 pic.twitter.com/Eq9MotxTDE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2026

Według doniesień, koszt transferu ma wynieść w granicach 12-13 mln euro. Plan zakłada, że młody Brazylijczyk uda się niebawem do Włoch na testy medyczne, a ostateczne zielone światło musi wydać prezes Corinthians. Andre dołączy do włoskiego giganta po zakończeniu sezonu, gdy otwarte zostanie letnie okno transferowe.