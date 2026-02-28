Milan dopina transfer. Brazylijski pomocnik dołączy do giganta

22:31, 28. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  ESPN

AC Milan prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Andre z Corinthians. Jak donosi "ESPN", włoski klub jest gotowy zapłacić za utalentowanego Brazylijczyka 12-13 mln euro.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Andre z Corinthians coraz bliżej Serie A

AC Milan zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A, choć w ostatnich dwóch meczach zdobył tylko jeden punkt. Ostatnia porażka z Parmą (0:1) na San Siro była sporym rozczarowaniem, zwłaszcza że lokalni rywale z Interu Mediolan w tym sezonie mocno naciskają w walce o upragniony mistrzowski tytuł.

Tymczasem Rossoneri są coraz bliżej sfinalizowania kolejnego transferu. Według wieści „ESPN”, władze Milanu osiągnęły porozumienie z Corinthians w sprawie pozyskania 19-letniego pomocnika Andre. Doniesienia szybko potwierdzili znani eksperci transferowi – Fabrizio Romano oraz Matteo Moretto. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy są na bardzo zaawansowanym etapie.

Andre to wychowanek Corinthians, który w ostatnich miesiącach przebojem wdarł się do pierwszej drużyny. W bieżącym sezonie rozegrał 11 meczów i zdobył dwie bramki. Warto dodać, że październiku zeszłego roku doznał kontuzji stawu skokowego. Piłkarz urodzony w Sao Paulo ma ważny kontrakt z obecnym klubem do 2029 roku.

Według doniesień, koszt transferu ma wynieść w granicach 12-13 mln euro. Plan zakłada, że młody Brazylijczyk uda się niebawem do Włoch na testy medyczne, a ostateczne zielone światło musi wydać prezes Corinthians. Andre dołączy do włoskiego giganta po zakończeniu sezonu, gdy otwarte zostanie letnie okno transferowe.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź