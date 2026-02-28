Milan dopina transfer. Brazylijski pomocnik dołączy do giganta

Andre z Corinthians coraz bliżej Serie A
AC Milan zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A, choć w ostatnich dwóch meczach zdobył tylko jeden punkt. Ostatnia porażka z Parmą (0:1) na San Siro była sporym rozczarowaniem, zwłaszcza że lokalni rywale z Interu Mediolan w tym sezonie mocno naciskają w walce o upragniony mistrzowski tytuł.
Tymczasem Rossoneri są coraz bliżej sfinalizowania kolejnego transferu. Według wieści „ESPN”, władze Milanu osiągnęły porozumienie z Corinthians w sprawie pozyskania 19-letniego pomocnika Andre. Doniesienia szybko potwierdzili znani eksperci transferowi – Fabrizio Romano oraz Matteo Moretto. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy są na bardzo zaawansowanym etapie.
Andre to wychowanek Corinthians, który w ostatnich miesiącach przebojem wdarł się do pierwszej drużyny. W bieżącym sezonie rozegrał 11 meczów i zdobył dwie bramki. Warto dodać, że październiku zeszłego roku doznał kontuzji stawu skokowego. Piłkarz urodzony w Sao Paulo ma ważny kontrakt z obecnym klubem do 2029 roku.
Według doniesień, koszt transferu ma wynieść w granicach 12-13 mln euro. Plan zakłada, że młody Brazylijczyk uda się niebawem do Włoch na testy medyczne, a ostateczne zielone światło musi wydać prezes Corinthians. Andre dołączy do włoskiego giganta po zakończeniu sezonu, gdy otwarte zostanie letnie okno transferowe.