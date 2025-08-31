AC Milan wkrótce może przeprowadzić transfer wychodzący. Szeregi Rossonerich może bowiem opuścić Samuel Chukwueze. Nigeryjczyk stał się właśnie celem Fulham - przekazuje "ESPN".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Samuel Chukwueze może wzmocnić Fulham

AC Milan bardzo aktywnie pracuje w ostatnich dniach letniego okienka transferowego. W sobotę Rossoneri dopięli przyjście Christophera Nkunku z Chelsea. Mediolańczycy nie mają jeszcze zamkniętej kadry i rozglądają się za kolejnymi wzmocnieniami. Głównym celem władz z San Siro jest pozyskanie Adriena Rabiota z Olympique Marsylii.

Jak się okazuje, w ostatnim dniu letniego okienka AC Milan może pozbyć się niepotrzebnego gracza. To właśnie z Samuelem Chukwueze nie wiążą przyszłości Rossoneri. Tymczasem z informacji przekazanych przez „ESPN” dowiadujemy się, że Nigeryjczyk może wylądować na boiskach Premier League. Skrzydłowy znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Fulham.

Anglicy już w poprzednim tygodniu rozpoczęli prace nad transferem Samuela Chukwueze. Obiecnie jednak warunki przeprowadzki nie zostały ustalone między klubami. Mówi się jednak, że reprezentant Nigerii ma wylądować Craven Cottage na zasadzie wypożyczenie z obowiązkiem wykupu po spełnieniu określonych warunków. Czas pokaż,e czy skrzydłowy wyląduje w Premier League.

Samuel Chukwueze jest związany z AC Milanem od 2023 roku. Dotychczas były zawodnik Villarrealu rozegrał 70 spotkań w mediolańskich barwach. Nigeryjczyka statystyki nie są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie tylko osiem trafień oraz sześć asyst.