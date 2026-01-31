Milan finalizuje transfer. Wielki talent blisko giganta

AC Milan jest coraz bliżej sfinalizowania transferu Alphadjo Cisse - ujawnia Fabrizio Romano. 19-letni pomocnik obecnie występuje na wypożyczeniu z Hellasu Verona w barwach US Catanzaro.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Alphadjo Cisse blisko porozumienia z Milanem

AC Milan w połowie sezonu sprowadził Niclasa Fullkruga z West Hamu United w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. Niemiecki napastnik rozegrał dotychczas sześć spotkań dla Rossonerich i zdobył jedną bramkę. Lada moment włoski gigant ma osiągnąć porozumienie w sprawie kolejnego wzmocnienia.

Według Fabrizio Romano, 19-krotni mistrzowie kraju są o krok od finalizacji transferu Alphadjo Cisse. 19-letni pomocnik obecnie przebywa na wypożyczeniu z Hellas Verona w Catanzaro, drużynie występującej w Serie B. Rossoneri wcześniej monitorowali zawodnika wraz z PSV Eindhoven, ale negocjacje z holenderskim klubem nie przyniosły porozumienia.

Cisse został wypożyczony do Catanzaro do czerwca 2026 roku i spisuje się znakomicie – strzelił już sześć goli w 21 meczach w tym sezonie Serie B. Faktyczne dołączenie Alphadjo Cisse do zespołu Rossonerich należy spodziewać się dopiero latem, ponieważ Milan pozwoli mu dokończyć obecne wypożyczenie.

Urodzony w 2006 roku zawodnik jest uważany za jedno z największych młodych odkryć włoskiego futbolu i posiada ogromny potencjał. W listopadzie ubiegłego roku zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Włoch, w której zanotował już dwa występy. Na poziomie Serie A ofensywny pomocnik rozegrał dotychczas trzy mecze.