Milan finalizuje transfer. Wiadomo już, kto zastąpi Thiawa

15:40, 11. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Milan jest o krok od pozyskania Koniego De Wintera z Genoi za 25 mln euro. Według "Sky Sport Italia" Belg ma zastąpić Malicka Thiawa, który jest o krok od Newcastle, a kwota transferu to 40 mln euro.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

De Winter następcą Thiawa w defensywie Milanu

Milan dopina szczegóły transferu Koniego De Wintera z Genoi. Według „Sky Sport Italia” klub przygotowuje ostatnie dokumenty potrzebne do sformalizowania umowy. Kwota transakcji ma wynieść 25 mln euro, w tym 20 mln w formie opłaty stałej oraz 5 mln w bonusach. Belgijski obrońca jest postrzegany jako bezpośredni następca Malicka Thiawa, który przenosi się do Newcastle.

Sprzedaż Thiawa do Premier League przyniesie Rossonerim 40 mln euro wraz z dodatkowymi zapisami w kontrakcie. To otworzyło drogę do szybkiego ruchu na rynku i pozyskania 23-letniego zawodnika, który w ostatnich sezonach rozwijał się w Genoi po odejściu z Juventusu. Władze Milanu uznały, że profil De Wintera najlepiej pasuje do planowanej przebudowy defensywy.

POLECAMY TAKŻE

Jakub Kiwior
Kiwior może opuścić Arsenal! Wielki klub w grze
Massimiliano Allegri - trener Milanu
AC Milan zarzucił sieć na byłego zawodnika Juventusu
Massimiliano Allegri
Milan może sprzedać pomocnika. 25 mln euro na stole

Badania medyczne Belga zaplanowano na wtorek, 12 sierpnia. Po nich podpisze kontrakt i zostanie oficjalnie zaprezentowany kibicom na San Siro. W klubie liczą, że De Winter szybko wkomponuje się w zespół i stanie się filarem linii obrony w nadchodzących rozgrywkach.

Będzie to już szóste wzmocnienie Milanu w tym oknie transferowym. Wcześniej na San Siro trafili Luka Modric, Ardon Jashari, Samuele Ricci, Pervis Estupinan oraz Pietro Terracciano. Mimo braku gry w europejskich pucharach, klub przeprowadza ambitne transfery, które mają zapewnić drużynie konkurencyjność w Serie A i stworzyć solidne fundamenty pod przyszły powrót do rywalizacji na kontynencie.

Zobacz również: Barcelona dostała oficjalną ofertę za bramkarza. Postawiła jeden warunek