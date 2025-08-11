Milan finalizuje transfer. Wiadomo już, kto zastąpi Thiawa

Milan jest o krok od pozyskania Koniego De Wintera z Genoi za 25 mln euro. Według "Sky Sport Italia" Belg ma zastąpić Malicka Thiawa, który jest o krok od Newcastle, a kwota transferu to 40 mln euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

De Winter następcą Thiawa w defensywie Milanu

Milan dopina szczegóły transferu Koniego De Wintera z Genoi. Według „Sky Sport Italia” klub przygotowuje ostatnie dokumenty potrzebne do sformalizowania umowy. Kwota transakcji ma wynieść 25 mln euro, w tym 20 mln w formie opłaty stałej oraz 5 mln w bonusach. Belgijski obrońca jest postrzegany jako bezpośredni następca Malicka Thiawa, który przenosi się do Newcastle.

Sprzedaż Thiawa do Premier League przyniesie Rossonerim 40 mln euro wraz z dodatkowymi zapisami w kontrakcie. To otworzyło drogę do szybkiego ruchu na rynku i pozyskania 23-letniego zawodnika, który w ostatnich sezonach rozwijał się w Genoi po odejściu z Juventusu. Władze Milanu uznały, że profil De Wintera najlepiej pasuje do planowanej przebudowy defensywy.

Badania medyczne Belga zaplanowano na wtorek, 12 sierpnia. Po nich podpisze kontrakt i zostanie oficjalnie zaprezentowany kibicom na San Siro. W klubie liczą, że De Winter szybko wkomponuje się w zespół i stanie się filarem linii obrony w nadchodzących rozgrywkach.

Będzie to już szóste wzmocnienie Milanu w tym oknie transferowym. Wcześniej na San Siro trafili Luka Modric, Ardon Jashari, Samuele Ricci, Pervis Estupinan oraz Pietro Terracciano. Mimo braku gry w europejskich pucharach, klub przeprowadza ambitne transfery, które mają zapewnić drużynie konkurencyjność w Serie A i stworzyć solidne fundamenty pod przyszły powrót do rywalizacji na kontynencie.

