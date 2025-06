Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Destiny Udogie na celowniku Milanu

AC Milan może stracić w letnim oknie transferowym Theo Hernandeza. Coraz częściej mówi się o zainteresowaniu ze strony Al-Hilal, które jest gotowe wyłożyć duże pieniądze za francuskiego defensora. W obliczu niepewnej przyszłości lidera na lewej obronie, Rossoneri intensyfikują poszukiwania następcy. Jak donosi „Corriere della Sera”, na liście życzeń mediolańskiego klubu znalazł się Destiny Udogie z Tottenhamu Hotspur.

22-letni reprezentant Włoch trafił do Premier League w 2022 roku z Udinese. Pierwszy sezon po transferze spędził jeszcze na wypożyczeniu we Włoszech. Po przybyciu do północnego Londynu szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce Kogutów. W zakończonym niedawno sezonie 2024/25 rozegrał ponad 36 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.

Udogie wyróżnia się ofensywnym stylem gry, dynamiką, a więc cechami, które doskonale wpisują się w profil poszukiwany przez Milan. Choć Tottenham niechętnie rozważa jego sprzedaż, włoski klub może być gotów powalczyć o sprowadzenie obrońcy z powrotem na Półwysep Apeniński. Londyńczycy mogą zgodzić się na transfer za kwotę nie mniejszą niż 50 milionów euro. Warto dodać, że sytuację włoskiego defensora uważnie monitoruje także Manchester City.